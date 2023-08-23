Hititler'in kutsal suyu gün yüzüne çıkıyor

Boğazköy tabletlerinde Şapinuva’daki 7 kutsal kaynaktan Hitit dünyasına su dağıtıldığına dair bilginin yer aldığının altını çizen Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Murat Aydın, “Şapinuva’daki kazılarla birlikte tabletlerde belirtilen 7 kutsal kaynağın da nerelerde olabileceğine ilişkin çalışmalarda devam ediyor. Tespit ettiğimiz birkaç nokta var. Şapinuvanın başkent olmanın yanı sıra, dini bir önemi var. Bugünkü Kudüs, Mekke gibi Hititlerin kutsal bir kenti. Tabletlerde yer alan kutsal kaynaklardaki sular ağız temizleme ritüellerinde kullanılıyor. Tövbe ritüellerinde kullanılıyor. Onun için buradan gitmesi ve Hitit dünyasına dağılması çok önemli. Kurban çukurlarımız var. Yabancı bilim adamları kurban çukurlarının bulunmasının imkansız olduğunu belirtmişti. Burada Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Mustafa Süel hocalarım söz konusu kurban çukurlarının arkeolojik kanıtlarını bularak bu düşünceyi ortadan kaldırdılar. Burada kurban çukurlarıyla ilgili birçok çalışma yapıldı. Ayrıca metinlerde yer alan bilgilerle kurban çukurlarının nasıl bir yapıda olduğu, içerisinde hangi malzemelerin olduğu kurban çukurlarında metinlerle birebir örtüşen bilgiler var” diye konuştu.