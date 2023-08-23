Hititler'in kutsal suyu gün yüzüne çıkıyor

Hitit arşivlerinde Hititçe, Hurrice, Akadça tabletler ve tablet parçalarının ele geçtiğini anlatan Dr. Aydın, “Tabletler incelendiğinde mektuplar, dini metinler, ritüeller, Hurrice dini ritüellerin bulunduğu bilgilerin olduğu görüldü. Bu metinlerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte orta Hitit döneminde karanlık bir dönem vardı. Bu dönem biraz daha aydınlanmış oldu. Burada büyük kral 2. Tuthaila ve eşi Taduhepa Şapinuva’dan Hitit İmparatorluğunu yönetmiş. Şapinuva bir dönem Hitit İmparatorluğuna da başkentlik yapmıştır. Dini öneminin yanı sıra başkentlik önemi de vardır. Bunları biz çivi yazılı tabletlerden görüyoruz.