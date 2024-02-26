Hindiba nedir? En güzel bitki: endişe verici virüslere “hayır” deyip, karşı çıkıyor! Siz de test edin

Cichorium intybus, radika ve yabani hindiba adlarıyla da bilinen hindiba, döktüğü tohumlardan çoğalmakla birlikte; bayırlarda, yol kenarlarında ve ekilmemiş tarlalarda yabani olarak yetişir. Sert yapılı bir gövdeye, içi boş dallara sahiptir. Yaprakları tırtıklı ve açık mavi renktedir. Haziran ve eylül ayları arasında çiçek veren hindiba, toprağın 20 santimetre derinine kadar ulaşabilen bir köke sahiptir. Hindiba nasıl kullanılır? Hindibanın hem çiçek ve yapraklarından hem kökünden faydalanılabilir. Taze olarak toplanan hindiba, salata yapımında kullanılmaktadır. Sulu, gevrek ve acımsı bir aromaya sahip olan hindiba otunun tadı, kıvırcık salatayı andırır. Çay şeklinde demlenerek de içilebilen hindiba pek çok rahatsızlığın tedavisini desteklemektedir. Bunun için hindibanın kurutulmuş kökleri parçalara ayrılır ve 2-3 tatlı kaşığı kadarı bir miktar suyun içine atılarak kaynaması sağlanır. Kısık ateşte 15-20 dakika süresince demlenmeye bırakılan hindiba çayı, günde iki kez ve birer bardak içilebilir. Hindiba kahvesi! Hindiba ise dünya çapında köklerden kahve yerine kullanılan değerli bir sebze ürünüdür. Son yıllarda, kahve ikameleri, alışılagelmiş kahve demlemelerine popüler bir alternatif haline gelmiştir. .