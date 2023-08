Açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de kişi başına her sene 8 kg elektronik atık üretilirken bu atıkların büyük bir bölümünün çöpe gittiği ortaya çıktı. Oysa ki çöpe giden her cihazın içerisinde küçük bir servet yatıyor. Günümüzde yükselen enflasyon, döviz kuru ve yaşanan çip krizi ile elektronik cihazların değeri her geçen gün artarken bozulan cihazların içinde yer alan çiplerin yanı sıra altın ve paladyum gibi pek çok önemli parça bulunduğu açıklandı.