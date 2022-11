"Bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri bu manada önemli" diyen Vali Bilgin, "Şu an çiftçimiz Saanen keçisi üretimi yapıyor. Demek ki yetiştirilebiliyor. Biz de her zaman çiftçimizin yanındayız ve her türlü desteğe hazırız. Devlet olarak biz üreten her çiftçinin maddi manevi yanındayız. Çiftçilerimizin üretimlerini yerinde görme şansımız oldu. İyi ki varlar. Yeni kırsal kalkınma destekleri açıklandı. Tüm vatandaşlarımızı tarımsal kalkınmada projeler ortaya koymaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.