Herkes o marketin kapısında kuyruk olacak! İndirimi yakalayan evine stoklayacak: 4 litrelik ayçiçek yağını bakın kaça satıyorlar

Enflasyonun en çok etkilediği ürünlerden birisi olan ayçiçek yağında dev indirim başladı. O market tarafından yapılan indirim sonrasında, tüketiciler 4 litrelik ayçiçek yağı için kuyruğa girdi. Sınırlı stoklarda yapılan indirimden faydalanmak için elinizi çabuk tutun. İşte tüm detaylar... Enflasyonun etkisinden kurtulmak adına stok yapan tüketicilere, ayçiçek yağı indirimi müjdelendi. Evinde ayçiçek yağı biten ve kızartma sevenler o markete koşuyor. Market zincirleri tarafından paylaşılan indirimin arından fiyatlar dibi gördü.