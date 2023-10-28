  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
4
Herkes o marketin kapısında kuyruk olacak! İndirimi yakalayan evine stoklayacak: 4 litrelik ayçiçek yağını bakın kaça satıyorlar

2023-10-28 13:37:38
Herkes o marketin kapısında kuyruk olacak! İndirimi yakalayan evine stoklayacak: 4 litrelik ayçiçek yağını bakın kaça satıyorlar

Enflasyonun en çok etkilediği ürünlerden birisi olan ayçiçek yağında dev indirim başladı. O market tarafından yapılan indirim sonrasında, tüketiciler 4 litrelik ayçiçek yağı için kuyruğa girdi. Sınırlı stoklarda yapılan indirimden faydalanmak için elinizi çabuk tutun. İşte tüm detaylar... Enflasyonun etkisinden kurtulmak adına stok yapan tüketicilere, ayçiçek yağı indirimi müjdelendi. Evinde ayçiçek yağı biten ve kızartma sevenler o markete koşuyor. Market zincirleri tarafından paylaşılan indirimin arından fiyatlar dibi gördü.

#1
Foto - Herkes o marketin kapısında kuyruk olacak! İndirimi yakalayan evine stoklayacak: 4 litrelik ayçiçek yağını bakın kaça satıyorlar

Market zincirleri tarafından paylaşılan indirim listelerinde, 4 litrelik ayçiçek yağı dikkatleri çekti. O market tarafından indirimli şekilde satılan ayçiçek yağını gören vatandaşlar akın akın gidiyor. Sınırlı sayıda yer alan indirimli ayçiçek yağı kampanyasına dair merak edilen açıklamalar geldi. Son yılların en çok zamlanan ürünlerinden birisi olan ayçiçek yağı, ekonomik durumlara karşı mücadele kapsamında indirime uğradı.

#2
Foto - Herkes o marketin kapısında kuyruk olacak! İndirimi yakalayan evine stoklayacak: 4 litrelik ayçiçek yağını bakın kaça satıyorlar

Tüketicilere duyurulan indirim, birçok market zinciri tarafından paylaşıldı. Türkiye'de son 2 yıldır etkili olan enflasyona karşı geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara müjdelendi. Neredeyse geliş fiyatından satılan ayçiçek yağı fiyatları dibe çekildi.

#3
Foto - Herkes o marketin kapısında kuyruk olacak! İndirimi yakalayan evine stoklayacak: 4 litrelik ayçiçek yağını bakın kaça satıyorlar

İndirim sonrasında 4 litre Komili Ayçiçek yağı fiyatı 149 TL'ye kadar gerileme kaydetti. Mopaş tarafından duyurulan indirim kampanyasıyla tüketiciler kuyruğa girdi. Sınırlı sayıda ürün indirime girerken, stoklarını tazelemek isteyen müşteriler kapış kapış alıyor. 4 litre Komili Ayçiçek yağı satış fiyatı 179,95 TL'den indirim sonrasında 149,95 TL'ye kadar gerileme kaydetti. Komili ayçiçek yağı indiriminden faydalanmak isteyenler elini çabuk tutsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'nde söyledi: Bir gece ansızın gelebiliriz!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'nde söyledi: Bir gece ansızın gelebiliriz!

Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi..
İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!
Gündem

İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!

Dün akşam yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin “gözünü dört aç” dediği anların olduğu video ortaya çıktı. ..
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviriyordu! Polis de onun boynunu devirdi
Sosyal Medya

İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviriyordu! Polis de onun boynunu devirdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Türk bayraklarından birini devirerek üstüne basan şahsın gözaltına alındığı sırada başka bir şahıs ekiplerin ..
Elon Musk'tan Beyaz Saray'ı çıldırtan
Sosyal Medya

Elon Musk'tan Beyaz Saray'ı çıldırtan "İran" paylaşımı!

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın ABD yönetimini ti'ye aldığı İran paylaşımı gündem oldu.
İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı
Gündem

İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı

Raporda, Katolik Kilisesinin suçlamalar karşısında attığı adımlar "yetersiz" olarak eleştirildi ve mağdurlara tazminat ödenmesi için hükümet..
Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23