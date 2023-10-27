2023-10-27 14:40:58 Herkes kaynanasından kaçar gibi kaçıyor ama öyle bir faydası var ki... Yaşlanmayı geciktiriyor, iltihabı söküyor! Meğer her tutamı hazineymiş
Herkes ısırıyor diye ona dokunamıyor ama faydasını duyan hayrete düşüyor! Yaşlanmayı geciktiriyor, iltihabı vücuttan söküp atıyor! Her tutamı hazine değerinde! İşte o şifa kaynağı bitki... Isırgan otu, adını sıkça duyduğumuz ancak az bilinen pek çok faydası olan bir bitki olarak ön plana çıkıyor. Isırgan otu, "Urtica dioica" adı verilen bir bitki türüdür ve dünya genelinde yaygın olarak bulunur.