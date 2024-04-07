Her yıl tekrarlanan ilginç doğa hayrete düşürdü

Tabiatın canlanmasıyla birlikte dağlardaki karlar eridi. Eriyen kar suları toprakları taşıyarak ırmaklara karıştı. Bu doğa olayının etkisiyle Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’dan doğarak, Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülen, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak kahverengine büründü. Kızılırmak'ın kollarından biri olan ve Kızılırmak'a rengini veren Fadlum Irmağı ise kızıl rengine boyandı. İki ırmağın kesiştiği yerde renklerin birleşmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kızıllığın toprak yapısından kaynaklandığı bilinirken, görüntüsüyle mest eden ırmaktaki renk değişimi dron ile görüntülendi.