2024-02-28 18:02:08 Hem vatan-millet diyeceksin, hem milletin parasına el koyacaksın: İhanetin böylesi
Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, CHP’nin Atatürk’ün vasiyetiyle sahip olduğu Çankaya Köşkü’nü nasıl milletin parasıyla millete sattığını ve bu satışta usulsüzlükler olduğunu ortaya çıkarmış. Bardakçı kaleme aldığı ve 29 Ocak 2017’de yayınladığı “CHP, Çankaya Köşkü’nü 1949’da devlete satmış” başlıklı yazısında Atatürkçü geçinen CHP’nin Atatürk’ün vasiyetini nasıl suistimal ettiğini en güzel şekilde anlatmış.