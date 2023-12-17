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Hem ismi hem de şifası şaşırtıyor! Padişahları sabaha zımba gibi yapıyormuş! Deneyen pişman olmuyor

2023-12-17 14:37:50
Hem ismi hem de şifası şaşırtıyor! Padişahları sabaha zımba gibi yapıyormuş! Deneyen pişman olmuyor

Duyan şifasına mı şaşırsa ismine mi bilemiyor. Osmanlı padişahlarının bir günde ayağa kaldıran bu tarif hastalıklara savaş açıyor. Her evde bulunan 3 malzeme ile sabaha zımba gibi kalkacaksınız. İşte hastalık savar tarifi… Geçmişte teknolojinin bu kadar gelişmemiş olması bitkisel tedavileri beraberinde getiriyordu. Osmanlı padişahlarının sağlık sırrı ortaya çıktı. Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan şifa tarifi hem ismiyle hem de faydası ile şaşırtıyor. Bir şerbet olarak bilinen bu tarif Osmanlı padişahlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı önlem almak için tüketiliyordu. Mevlana Celaleddin Rumi tarafından da sıklıkla tüketilen bu tarifin adı “Sirkencübin” olarak biliniyor. Sirkengebin ya da sirkencebin olarak da anılan bu şerbetin Vücuttaki zararlı toksinleri atma özelliği bulunmaktadır. İşte hastalık savar tarifi…

#1
Foto - Hem ismi hem de şifası şaşırtıyor! Padişahları sabaha zımba gibi yapıyormuş! Deneyen pişman olmuyor

SİRKENCÜBİN NASIL YAPILIR? Her evde kolaylıkla bulunan 3 temel malzeme ile adeta bir şifa deposu elde edeceksiniz. Tüketildiği takdirde oldukça etkili olan bu karışım için gerekli malzemeler şu şekildedir: MALZEMELER 1 litre içme suyu 1 su bardağı elma sirkesi 3 yemek kaşığı çiçek balı

#2
Foto - Hem ismi hem de şifası şaşırtıyor! Padişahları sabaha zımba gibi yapıyormuş! Deneyen pişman olmuyor

HAZIRLANIŞI Bir şişe içerisine tarifte yer alan bütün malzemeleri ekleyerek karıştırınız. İsteğe bağlı olarak içerisine bir adet çubuk tarçın da eklenebilmektedir. Karışımı 2-3 saat kadar oda sıcaklığında veya buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Düzenli olarak tüketilen sirkencübin, vücudun enerji düzeyini arttırırken antioksidan özelliği ile de vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Bunun yanı sıra mide problemlerini gidererek ağız kokusunu azaltan bu karışım şişlik ve gaz problemlerine de birebirdir. Günlük kullanımda ise vücuda detoks etkisi yaratmaktadır.

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