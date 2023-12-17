Hem ismi hem de şifası şaşırtıyor! Padişahları sabaha zımba gibi yapıyormuş! Deneyen pişman olmuyor

Duyan şifasına mı şaşırsa ismine mi bilemiyor. Osmanlı padişahlarının bir günde ayağa kaldıran bu tarif hastalıklara savaş açıyor. Her evde bulunan 3 malzeme ile sabaha zımba gibi kalkacaksınız. İşte hastalık savar tarifi… Geçmişte teknolojinin bu kadar gelişmemiş olması bitkisel tedavileri beraberinde getiriyordu. Osmanlı padişahlarının sağlık sırrı ortaya çıktı. Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan şifa tarifi hem ismiyle hem de faydası ile şaşırtıyor. Bir şerbet olarak bilinen bu tarif Osmanlı padişahlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı önlem almak için tüketiliyordu. Mevlana Celaleddin Rumi tarafından da sıklıkla tüketilen bu tarifin adı “Sirkencübin” olarak biliniyor. Sirkengebin ya da sirkencebin olarak da anılan bu şerbetin Vücuttaki zararlı toksinleri atma özelliği bulunmaktadır. İşte hastalık savar tarifi…