Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

EN YOĞUN ETKİLER ÇARŞAMBA GÖRÜLECEK Çarşamba günü ise grev, ülke genelinde hemen hemen tüm sektörleri kapsayacak. Başkent Brüksel ve Brüksel Güney Charleroi Havaalanı’nda tüm uçuşlar iptal edildiği için yapılmayacak. Özel sektör çalışanları da üçüncü günde greve dahil olacak. Grevlere polisler de katılacak. Polislerin de greve gitmesi ülkede alışılmayan bir durum olsa da mesleki şartların yeterli olmaması ve emeklilik şartlarının kötüleşmesi nedeniyle güvenlik güçlerinin bu hakkını kullanacağı ifade ediliyor.