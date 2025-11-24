Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali
CHP ile birlikte tüm muhaliflerin sık sık örnek gösterdiği, "Avrupa refahı"nın sembolü Belçika'da hayat durdu. Federal hükümetin emeklilik ve ekonomik reformlarına karşı ulaşım, eğitim, sağlık ve özel sektör çalışanları 3 gün sürecek dev bir greve başladı. Emeklilik haklarının zayıflamasına isyan eden yüz binlerce Belçikalı, ülkenin adeta felç olmasına neden oldu; uçak seferleri iptal edildi, trenler durdu, polis bile greve katılma kararı aldı!