Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

CHP ile birlikte tüm muhaliflerin sık sık örnek gösterdiği, "Avrupa refahı"nın sembolü Belçika'da hayat durdu. Federal hükümetin emeklilik ve ekonomik reformlarına karşı ulaşım, eğitim, sağlık ve özel sektör çalışanları 3 gün sürecek dev bir greve başladı. Emeklilik haklarının zayıflamasına isyan eden yüz binlerce Belçikalı, ülkenin adeta felç olmasına neden oldu; uçak seferleri iptal edildi, trenler durdu, polis bile greve katılma kararı aldı!

#1
Foto - Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

Türkiye'deki muhalefet çevrelerinin, özellikle de CHP'li siyasetçilerin, her fırsatta imrenerek örnek gösterdiği "gelişmiş Avrupa ülkesi" Belçika, tarihin en büyük grev dalgalarından biriyle adeta felç oldu. Ülke genelinde Başbakan Bart De Wever'in hükümetinin sert emeklilik yaşı artışı, tercihli emeklilik haklarının kaldırılması ve kamu harcamalarında kesintiler gibi çalışanların mevcut haklarını ciddi şekilde zayıflatan uygulamaları bardağı taşırdı.

#2
Foto - Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

Belçika'da Bart De Wever'in hükümetinin emeklilik ve ekonomi reformları, milyonlarca çalışanı etkilemeye başladı. Hükümetin, emeklilik yaşı artışı, tercihli emeklilik haklarının kaldırılması, işsizlik yardımlarına sınırlama, kamu harcamalarında kesintiler gibi uygulamaları tepki görürken, çalışanları greve gitmeye zorladı. Ülke genelinde ulaşım, eğitim, sağlık, temizlik ve özel sektörü çalışanlarının, hükümetin uygulamalarına tepki olarak düzenlediği 3 gün sürecek grev, başladı. Söz konusu reformların mevcut şartları ve emeklilik haklarını ciddi şekilde zayıflatacağını savunan yüz binlerce çalışan, üç gün sürecek grevleri sendikaların koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

#3
Foto - Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

GREVE İLK OLARAK ULAŞIM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI GİTTİ Dün yerel saatle 22.00 itibariyle başlayan grevin ilk gününde, ülke genelinde toplu taşıma ve demiryolu çalışanları iş bıraktı. Başta başkent Brüksel olmak üzere Valonya ve Flaman bölgelerinde toplu taşıma ve tren seferleri durdu. Brüksel Şehirlerarası Ulaşım Şirketi (STIB), Valonya Bölgesi Toplu Taşıma Kurumu (TEC) ve Flaman Bölgesi Toplu Taşıma Kurumu (De Lijn) çalışanları katılım beyanı şartı olmaksızın tüm çalışanların greve katılabileceklerini duyurdu.

#4
Foto - Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

KAMU PERSONELLERİ YARIN İŞ BIRAKACAK Grevin ikinci günü yani yarın, ulaşım grevi devam ederken, kamu personelleri greve dahil olacak. Bu kapsamda okullar, hastaneler, yargı çalışanları, cezaevleri, belediyeler ve bağlı hizmet kurumları, posta hizmetleri etkilenecek. Ülkede çöp toplama hizmetleri de greve bağlı olarak minimum seviyeye çekilecek.

#5
Foto - Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

EN YOĞUN ETKİLER ÇARŞAMBA GÖRÜLECEK Çarşamba günü ise grev, ülke genelinde hemen hemen tüm sektörleri kapsayacak. Başkent Brüksel ve Brüksel Güney Charleroi Havaalanı’nda tüm uçuşlar iptal edildiği için yapılmayacak. Özel sektör çalışanları da üçüncü günde greve dahil olacak. Grevlere polisler de katılacak. Polislerin de greve gitmesi ülkede alışılmayan bir durum olsa da mesleki şartların yeterli olmaması ve emeklilik şartlarının kötüleşmesi nedeniyle güvenlik güçlerinin bu hakkını kullanacağı ifade ediliyor.

#6
Foto - Hayatı durduran protestolar: İşte muhaliflerin imrendiği ülkenin son hali

“VERGİ VE KESİNTİLER, HALKTAN DEĞİL, BÜYÜK SERMAYE SAHİPLERİNDEN ALINMALI” Belçika'da sendikalar, hükümetin ekonomi politikalarından son derece rahatsız olduklarını bildiriyorlar. Ülkede "sosyal adalet ve dayanışma" sloganıyla yapılan grevlerle çalışanlar, hükümetten vergilerin ve kesintilerin halktan değil, büyük sermaye sahiplerinden alınmasını ve politikaların bu esas üzerine kurulmasını istiyorlar. Önümüzdeki yıllarda kamu çalışanlarının kadro hakkının kaldırılması, bazı mesleklerde özel gerekçelerle erken emeklilik hakkının artık kullanılamayacak olması gibi yenilikler de protesto ediliyor.

