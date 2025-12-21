  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Afrika Uluslar Kupası’yla ilgili flaş karar! En çok kulüpler sevinecek

1 Ocak itibarıyla her şey değişiyor! İşte 2026'da hayatımıza girecek yeni yasaklar ve zorunluluklar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Aralık mı Ocak mı?

İlçenin geçim kaynağı oldu! Kilo fiyatı yüzleri güldürdü

Sen kimsin de Türk yargısına talimat veriyorsun emperyalist şımarık! ABD'li milletvekilinden skandal İmamoğlu çıkışı

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonlar! Eski hakemler değerlendirdi

Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

Bu şekilde çalışanlar dikkat: Meğer beyni küçültüyormuş!

Bu tandır bildiklerimize hiç benzemiyor! 2 bin 600 yıllık tandır günümüzle birebir aynı
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

Elazığ’da 35 hayvanla sütçülük yapan Ömer Erdem, devletten aldığı ` hibe desteğiyle 300 baş kapasiteli modern bir çiftlik kurdu. Kendi enerjisini kurduğu GES ile üreten Erdem, geleneksel yöntemleri bırakıp ülke ekonomisine kırmızı et kazandıran bir tesisin sahibi oldu.

#1
Foto - Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

Elazığ merkeze bağlı Alaca köyünde yaşayan 48 yaşındaki Ömer Erdem, azmi ve devlet desteğiyle bir başarı hikayesine imza attı. Yıllarca geleneksel yöntemlerle 35 büyükbaş hayvana bakan Erdem, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) yaptığı başvuruyla hayatını değiştirdi. ` hibe desteği alarak 4 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip, 300 büyükbaş kapasiteli modern bir çiftlik inşa eden Erdem, teknolojiyi besicilikle buluşturdu.

#2
Foto - Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

BESİCİDEN TKDK DESTEĞİYLE DEV ÜRETİM TESİSİ Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Ömer Erdem (48), merkeze bağlı Alaca köyünde 35 büyükbaş besicilik yapıyor ve süt satarak geçimini sağlıyordu. Eski geleneksel yöntemlerle üretim yapan Erdem, hayali olan çiftlik için devletin sağladığı desteklerden faydalandı. 2014 yılında TKDK'ya başvuru yapan Erdem, devletten aldığı yüzde 60 hibe desteği ile 2015 yılında çiftliği kurarak modern yöntemlerle besiciliğe geçti. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik kapalı alana 300 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kuran Erdem, ardından çiftliğin üzerine GES kurdu. Toplamda 100 KW ile enerji ihtiyacını güneşten karşılayan Erdem, çiftliğin başta olmak üzere ürettiği mısır, yonca, arpa gibi ürünlerin elektrik enerjisini ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Erdem, Simental cinsi 300 baş ile şu anda üretimini sürdürürken, kırmızı et üretiminde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yatırımlarını devam ettirdiğini aktaran işletme sahibi Ömer Erdem, "Devletin desteği olmasaydı biz böyle bir yeri hayal bile edemezdik" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

“DEVLETİN DESTEĞİ OLMASAYDI BİZ BÖYLE BİR YERİ HAYAL BİLE EDEMEZDİK” Merkeze bağlı Alaca köyünde besicilik yapan Ömer Erdem, "Biz daha önce eski geleneklere göre besicilik ve sütçülük yapıyorduk. Orada 35 hayvanla yapıyorduk. TKDK'nın projeleri oldu. Bizde gerekli kriterleri tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık. Arsada kendimizindi. Bu köyde bayağı arazimiz var. Burada hem ekip biçiyoruz hem de besicilik yapıyoruz. Puanımız yeterli olduğu için başvurumuz onaylandı. 300 büyükbaşla besicilik yapmak bizlere nasip oldu. " dedi.

#4
Foto - Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

Ömer Erdem, "2014 yılında başvurmuştum 2015 yılında onaylanmıştı. Devletin desteği olmasaydı biz böyle bir yeri hayal bile edemezdik. Yüzde 60 artı yüzde 18 KDV'si vardı. O zamanlar bu kadar fazla besi çiftliği yoktu. Allah bize de nasip etti. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bizlere destek oldular bizde çok güzel bir proje yaptık. 10 yıldır kesintisiz bu işi yapıyoruz. 35 hayvanla ben buraya geldim, şuanda 300 hayvanımız var. Buradan kazandıklarımızı da tekrar işletmelere yatırdık" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

“KIRMIZI ET İHTİYCANINI GİDERİLMESİ İÇİN ÖMRÜM BOYUNCA UĞRAŞTIM” Erdem, "Çiftliğin üstünde 100 Kw GES var. Güneşten enerjimizi elde ediyoruz. Buradaki mısır, yonca ve çiftliğin elektrik giderlerini GES ile karşılıyoruz. Özellikle yaz ayında GES'İN sayesinde hayvanların ihtiyacı olan mısır ve yoncanın sulamalarını GES ile yapıyoruz. Ben bu çiftliği açtığım zaman 580 bin EURO'nun yüzde 60'ını hibe olarak aldım." dedi.

#6
Foto - Hayaldi gerçek oldu: Yüzde 60 hibe desteğiyle 300 hayvanlık çiftlik kurdu

Erdem, "Kırmızı et bizim ülkemizin en büyük sorunlarından birisidir. Kırmızı et ihtiyacının giderilmesini için ömrüm boyunca uğraştım. Bu işi yapan insanların ya güzel meraları olmalı ya da büyük arazileri olmalıdır. Hayvanların ihtiyacı olan samanı satın alırsa, arpayı ve yemi satın alırsa kırmızı et fiyatlarında yükseliş olacaktır. Bu tür destekleri yapacaklar olan öncelikle köylüler olmalıdır. Burada iki çeşit hayvan üretiyoruz. Birisi kurbanlık olarak diğeri de kesim olarak Elazığ merkezde firmalara kesim yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cesedimi yakın' diye Özdemir İnce şimdi de 'halimiz duman' demeye başladı! Erdoğan'dan yardım istedi
Gündem

'Cesedimi yakın' diye Özdemir İnce şimdi de 'halimiz duman' demeye başladı! Erdoğan'dan yardım istedi

Geçmişte 'Cenaze namazı kılmayın, cesedimi yakın' çıkışıyla öne çıkan Cumhuriyet'in ateist yazarı Özemir İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er..
Polislere ateş açıldı
Gündem

Polislere ateş açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere ateş açıldı. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı...
"Türkiye'den hiç reşit olmayan kız getirdiniz mi?" Epstein dosyalarında dikkat çeken detaylar
Gündem

"Türkiye'den hiç reşit olmayan kız getirdiniz mi?" Epstein dosyalarında dikkat çeken detaylar

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein dosyalarında, milyarder sapığın sır küpü olarak bilinen ve yaklaşık otuz yıl boyunca özel..
Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"
Gündem

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne’de gerçekleştirdiği mitingde kullandığı ifadeler soğuk duş etkisi yarattı. Komşu ülkeler Yunanistan v..
İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
Gündem

İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek

Hafta sonu Türkiye genelinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak asıl dikkat çeken gelişme yılbaşı gecesi için geldi. Meteo..
Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!
Sosyal Medya

Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir video, "Dünya lideri" ifadesinin sadece bir söylemden ibaret olmadığını bir kez daha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23