Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada bir anda değişecek. Dondurucu soğuk hava etkisini kaybederek kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesinde bulunan 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinde rüzgar ile birlikte kuvvetli sağanak yağışın da etkili olması bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.