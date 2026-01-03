  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada bir anda değişecek. Dondurucu soğuk hava etkisini kaybederek kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesinde bulunan 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinde rüzgar ile birlikte kuvvetli sağanak yağışın da etkili olması bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

#1
Foto - Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesinde bulunan 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinde rüzgar ile birlikte kuvvetli sağanak yağışın da etkili olması bekleniyor.

#2
Foto - Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesinde bulunan 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

#3
Foto - Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

#4
Foto - Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Karadeniz'de ise Orta Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

#5
Foto - Hava bir anda değişecek: Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapılıyor. Meteoroloji ayrıca denizlerde de fırtınanın etkili olacağını açıkladı. Batı ve Doğu Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de ise kuvvetli fırtına bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23