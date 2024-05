Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

ŞÖYLE Kİ Deprem bölgesinde mücbir sebep 31 8.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Deprem bölgesinde mücbir sebep kapsamında tek süper lig takımı Hatayspor var. Hatayspor son Rizespor maçını kazanarak Süper Lig'i 16. sırada düşme sıralamasında 4. sırada bitirdiği takdirde 1. ligden süper lige 3 takım çıkacak 4. takım düşecek. Süper Ligde gelecek sezon 19 takım olacak. Her takım bir hafta bay kalacak. Süper Lig 2024 2005 sezonuna her hafta bir takımın bay denilen deli saçması ile başlayacak. Her takım bay uygulamasına maruz kalacak. 2024 2005 Süper Ligi Bay Bay sezonu olacak. Hatayspor'un 4. sırada bitirmesi halinde Spor Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüpler birliğinin eline düzeltme imkanı geçecek. Süper Lig'in son sırasında olan 3 takım düşecek. 1.Ligden Süper Lige ilk 3 takım çıkacak. Hatayspor ile Süper Lig' 20 takımdan oluşacak. Her hafta takımlar maç yapacak. Ne bay haftası ne de bay bay sezonu olacak. Ayrıca Hatayspor'un 4. sırada bitirmesi halinde 1. ligden ilk sıradaki 3 takım Süper Lig'e çıkacak. Süper Lig'den son sıradaki 3 takım küme düşecek. Hatayspor 4. sırada olduğu için Süper Lig'de kalacak. 1 ligden Süper Lig'e çıkan ilk sıradaki 3 takım ile Süper ligden düşen son sıradak 3 takım etkilenmeyecek. Süper Lig 2024 2025 sezonuna Hatayspor ile 20 takımla 'Bay Bay' sız başlayacak.