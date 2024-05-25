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Spor
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Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

2024-05-25 17:30:43
Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

VAR YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ VAR YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakemi bir oyuncuya sarı kart versin. Beyaz saha hakeminin aynı oyuncuyu sarı kart versin. Daha önce bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır

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#1
Foto - Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

HATAYSPOR DÜŞMESİN Hatayspor son Rizespor maçını kazanması halinde sezonu Süper Lig'in puan sıralamasında 16. sırada küme düşme sıralamasında 4. sırada bitirecektir. Küme düşme ihtimali olan diğer takımların maç sonucuna bakmaksızın kümede kalacaktır.

#2
Foto - Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

ŞÖYLE Kİ Deprem bölgesinde mücbir sebep 31 8.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Deprem bölgesinde mücbir sebep kapsamında tek süper lig takımı Hatayspor var. Hatayspor son Rizespor maçını kazanarak Süper Lig'i 16. sırada düşme sıralamasında 4. sırada bitirdiği takdirde 1. ligden süper lige 3 takım çıkacak 4. takım düşecek. Süper Ligde gelecek sezon 19 takım olacak. Her takım bir hafta bay kalacak. Süper Lig 2024 2005 sezonuna her hafta bir takımın bay denilen deli saçması ile başlayacak. Her takım bay uygulamasına maruz kalacak. 2024 2005 Süper Ligi Bay Bay sezonu olacak. Hatayspor'un 4. sırada bitirmesi halinde Spor Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüpler birliğinin eline düzeltme imkanı geçecek. Süper Lig'in son sırasında olan 3 takım düşecek. 1.Ligden Süper Lige ilk 3 takım çıkacak. Hatayspor ile Süper Lig' 20 takımdan oluşacak. Her hafta takımlar maç yapacak. Ne bay haftası ne de bay bay sezonu olacak. Ayrıca Hatayspor'un 4. sırada bitirmesi halinde 1. ligden ilk sıradaki 3 takım Süper Lig'e çıkacak. Süper Lig'den son sıradaki 3 takım küme düşecek. Hatayspor 4. sırada olduğu için Süper Lig'de kalacak. 1 ligden Süper Lig'e çıkan ilk sıradaki 3 takım ile Süper ligden düşen son sıradak 3 takım etkilenmeyecek. Süper Lig 2024 2025 sezonuna Hatayspor ile 20 takımla 'Bay Bay' sız başlayacak.

#3
Foto - Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

TüRK FUTBOLU BAY BAY ETMESİN Hatayspor Süper Ligin son 3 sırasında olsaydı. Mücbir sebepten dolayı Hatayspor'un düşmemesini sağlamak için Hatayspor'u son 3 sıradaki takımların arasından aldığımızda 4. sıradaki küme düşmeyi hak etmeyen bir takım küme düşme sıralamasına girecekti. Hatayspor son Rizespor maçını kazandığı takdirde puan sıralamasında 16. küme düşme sırasında 4. Sırada yer alacaktır. Hatayspor'dan sonraki 3 takım zaten küme düşecektir. Hatayspor yerine bir takım küme düşmeyecektir. Hatayspor bir takımın hakkını almayacaktır. 1 ligin ilk 3 sırasındaki Süper Lige çıkan 3 takım ile Süper Lig'in son 3 sırasında bulunan küme düşen son 3 takım Hatayspor yüzünden zarar görmeyecektir.

#4
Foto - Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

KISACA Bu sezon üç takımın çıkması 4 takımın düşmesi gibi uzun çalışmalar neticesinde tespit ettiğim eksik ve yanlış bir uygulamada Hatayspor'un kümede kalması ile düzeltilmiş olacaktır.

#5
Foto - Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’

#6
Foto - Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ sayesinde depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyeti n 208 ülkenden karşılanması MÜMKÜNDÜR’ KIYMETLİ CUMHURBAŞKANIM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ UYGULAMASININ TAKDİRLERİNİZLE BAŞLATALIM Abdulla SÖNMEZ/ASİTÜRK

#7
Foto - Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

Hatayspor'un emektar taraftarı Songül Daşdelen gibi hanımefendiler üzülmesin...

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Yorumlar

Arap Mustafa

Hatay şehrinin futbolla da konuşulması gerekiyor Rize maçını alırlarsa işi en zor olan Konya ve bilhassa 1 puan dahi yetmeyecek olan Ankaragücü olacağı tahmin edilmektedir onlar sonra yine toparlar Hatay düşerse amatöre kadar iner yazık olur

asim keskin

bu bay milletin akliyla alay mi ediyor?
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