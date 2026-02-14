“Haram” diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den “İşte Müslümanlık bu” dedirten bir hareket daha

Çağrıcı, Kanté ile tanışıklıklarının 10 yıl önce başladığını belirterek, "Kanté 10 sene önce diş tedavisi için bana gelmişti. O gün başlayan tanışıklık zamanla çok güçlü bir dostluğa dönüştü. Sadece benimle değil ailemle de çok yakın. Annem, babam onu, o da ailemi çok sever. Bir araya geldiğimizde uzun uzun yemek yer, sohbet ederiz." dedi.