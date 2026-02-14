“Haram” diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den “İşte Müslümanlık bu” dedirten bir hareket daha
Fenerbahçe'ye 2,5 yıllık imzayı atan N’Golo Kante, sadece sahadaki başarısıyla değil, ahlakıyla da gündem olmaya devam ediyor. Müslüman kimliğiyle bilinen yıldız futbolcunun, kulüp yönetiminin ekstra kazanç vaadine "Bu yöntem ahlaki ve dini olarak doğru değil" demesi takdir toplamıştı. Kante ile ilgili şimdi de bir başka "Helal olsun" dedirten gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...