Spor
Yeniakit Publisher
"Haram" diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den "İşte Müslümanlık bu" dedirten bir hareket daha
Giriş Tarihi:

“Haram” diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den “İşte Müslümanlık bu” dedirten bir hareket daha

Fenerbahçe'ye 2,5 yıllık imzayı atan N’Golo Kante, sadece sahadaki başarısıyla değil, ahlakıyla da gündem olmaya devam ediyor. Müslüman kimliğiyle bilinen yıldız futbolcunun, kulüp yönetiminin ekstra kazanç vaadine "Bu yöntem ahlaki ve dini olarak doğru değil" demesi takdir toplamıştı. Kante ile ilgili şimdi de bir başka "Helal olsun" dedirten gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - "Haram" diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den "İşte Müslümanlık bu" dedirten bir hareket daha

Paris'te yaşayan Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante'nin bilinmeyen yönlerini paylaştı. Bir restoranda yaşadıkları anıyı anlatan Çağrıcı, "Pilav yemek istedi ama bitiremeyeceği için bana 'Birlikte yer miyiz?' diye sordu. Ben yemeyeceğimi söyleyince pilav sipariş etmedi. 'Bitiremeyeceğim diye korktum' dedi.

#2
Foto - "Haram" diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den "İşte Müslümanlık bu" dedirten bir hareket daha

Paris'te yaşayan Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı, Fransız yıldız N'Golo Kanté hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'a konuşan Çağrıcı, Kanté'nin mütevazı kişiliğini ve özel hayatındaki bilinmeyen yönlerini anlattı.

#3
Foto - "Haram" diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den "İşte Müslümanlık bu" dedirten bir hareket daha

Çağrıcı, Kanté ile tanışıklıklarının 10 yıl önce başladığını belirterek, "Kanté 10 sene önce diş tedavisi için bana gelmişti. O gün başlayan tanışıklık zamanla çok güçlü bir dostluğa dönüştü. Sadece benimle değil ailemle de çok yakın. Annem, babam onu, o da ailemi çok sever. Bir araya geldiğimizde uzun uzun yemek yer, sohbet ederiz." dedi.

#4
Foto - "Haram" diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den "İşte Müslümanlık bu" dedirten bir hareket daha

Fransız futbolcunun aileye verdiği öneme dikkat çeken Çağrıcı, "Beni aradığında aile bireylerimin hatırını tek tek sorar, hatta bahçemizdeki tavukları ve Aslan adındaki Kangalımızı bile sorar. Onun bu kadar ince düşünmesi nasıl bir insan olduğunu anlatmaya yeter." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - "Haram" diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den "İşte Müslümanlık bu" dedirten bir hareket daha

Kanté'nin mütevazı yapısını vurgulayan Çağrıcı, "Gerçekten mütevazıdır. Az konuşur ama davranışlarıyla insana tokat gibi ders verir. Gençlerbirliği maçından sonra tüm basın mensuplarına tek tek açıklama yapmasına şaşırmadım. Çocuklara karşı da hassastır. Fotoğraf isteyen hiçbir çocuğu geri çevirdiğini görmedim, bazen yarım saat onlarla sohbet eder." dedi.

#6
Foto - "Haram" diyerek elinin tersiyle itmişti! Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den "İşte Müslümanlık bu" dedirten bir hareket daha

Çağrıcı, Kanté'nin israf konusundaki hassasiyetini de örneklerle anlattı. "Fransa'dan Antalya'ya giderken uçakta verilen suyu bir hafta sonra Paris'e döndüğümüzde çantasından çıkardı. 'Atmak istemedim' dedi. Şaşırdığımı görünce 'Her damlası kıymetli' diye ekledi." ifadelerini kullandı. Bir restoranda yaşadıkları anıyı da paylaşan Çağrıcı, "Pilav yemek istedi ama bitiremeyeceği için bana 'Birlikte yer miyiz?' diye sordu. Ben yemeyeceğimi söyleyince pilav sipariş etmedi. 'Bitiremeyeceğim diye korktum' dedi." sözleriyle Kanté'nin tutumunu aktardı.

