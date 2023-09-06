Hamsi bolluğu! İşte güncel balık fiyatı

Balık satıcısı Halit Bayrak, "Bu sene kayıkçılardan aldığımız bilgilere göre hamsi çok bol olacak. 'Karadeniz tamamen hamsi kaynıyor' diyorlar. Deniz kan kırmızısı, o kadar hamsi vardır inşallah. Bugün hamsinin kilosu 40 TL. Fiyatı daha da düşer. Bu sene insanlar bol bol hamsi yiyecek. Geçen palamut çok vardı. Bu sene ise hamsi var. Deniz suyu şu anda çok sıcak. Sezon içinde ne olur bilemeyiz ama şu anda palamut gözükmüyor. Ufak hamsi yok, hepsi iri hamsidir" dedi.