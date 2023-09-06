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Yaşam
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Hamsi bolluğu! İşte güncel balık fiyatı

2023-09-06 12:34:22
Hamsi bolluğu! İşte güncel balık fiyatı

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Samsun'daki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

#1
Foto - Hamsi bolluğu! İşte güncel balık fiyatı

Av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle döndü. Tezgahlarda yerini alan hamsi bolluğuyla ve iri boyutta olmasıyla dikkat çekti. Bu sezon hamsinin daha da bol olacağını ifade eden balıkçılar, denizde palamut olmadığından dolayı hamsileri boylarının uzun olduğunu ve bol olduğunu söylediler. Kilogram fiyatı 40 TL'de satışa sunulan hamsi en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

#2
Foto - Hamsi bolluğu! İşte güncel balık fiyatı

Balık satıcısı Halit Bayrak, "Bu sene kayıkçılardan aldığımız bilgilere göre hamsi çok bol olacak. 'Karadeniz tamamen hamsi kaynıyor' diyorlar. Deniz kan kırmızısı, o kadar hamsi vardır inşallah. Bugün hamsinin kilosu 40 TL. Fiyatı daha da düşer. Bu sene insanlar bol bol hamsi yiyecek. Geçen palamut çok vardı. Bu sene ise hamsi var. Deniz suyu şu anda çok sıcak. Sezon içinde ne olur bilemeyiz ama şu anda palamut gözükmüyor. Ufak hamsi yok, hepsi iri hamsidir" dedi.

#3
Foto - Hamsi bolluğu! İşte güncel balık fiyatı

Balık satıcısı Mehmet Kılıç ise "Sezonun ilk hamsileri göründü. Bu sene hamsi çok bol. Palamudun olmaması hamsinin bolluğunu gösteriyor. Bu sene vatandaş bol bol hamsi yiyecek. Hamsinin boyutu çok iyi. Şu anda palamut olsaydı, bu hamsiyi yemişti. Ondan sonra ince geliyordu. Hamsinin fiyatı da uygun. 3-5 kilo alan müşteriler var" diye konuştu.

#4
Foto - Hamsi bolluğu! İşte güncel balık fiyatı

Vatandaşlar da hamsiyi özlediklerini ve bol bol hamsi yiyeceklerini ifade etti.

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