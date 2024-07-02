Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Halka açık Wi-Fi bağlantıları kafelerde, havaalanlarında, tatil ya da iş seyahatleri sırasında ve yurtdışı gezilerinde oldukça popüler. Bağlantıda kalmanın rahatlığına ve gerekliliğine rağmen, bu yaygın ağları kullanmak kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamak için dikkatli olmayı gerektiriyor. Kaspersky uzmanları, olası riskleri güvenli bir şekilde yönetmek için yaygın ağları kullanmaya yönelik bir dizi güvenli uygulama yayınladı.