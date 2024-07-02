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Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

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Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

2024-07-02 11:42:59
Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Halka açık Wi-Fi bağlantıları kafelerde, havaalanlarında, tatil ya da iş seyahatleri sırasında ve yurtdışı gezilerinde oldukça popüler. Bağlantıda kalmanın rahatlığına ve gerekliliğine rağmen, bu yaygın ağları kullanmak kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamak için dikkatli olmayı gerektiriyor. Kaspersky uzmanları, olası riskleri güvenli bir şekilde yönetmek için yaygın ağları kullanmaya yönelik bir dizi güvenli uygulama yayınladı.

#1
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Halka açık Wi-Fi ağları ister bir kafede ister bir alışveriş merkezinde veya havaalanında olsun, hareket halindeyken bağlantıda kalmanın kolay bir yol. Ancak bu kamuya açık ağlara bağlanırken güvenlik hususlarının farkında olmak da oldukça önemli. Bazen dolandırıcılar sahte Wi-Fi ağları oluşturur veya mevcut olanları tehlikeye atar.

#2
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Kullanıcıları kandırarak bağlanmalarını sağlamak için yasal ağlara çok benzeyen isimler de kullanabilirler. Bunlara bağlandığınızda sosyal medya girişleri, banka bilgileri ve e-posta adresleri gibi kişisel bilgileriniz ele geçirilmeye ve kötüye kullanılmaya açık hale geliyor.

#3
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Bu endişelere rağmen, kullanıcıların kendilerini koruyabilecekleri ve verilerinin güvende kalmasını sağlayabilecekleri etkili yollar bulunuyor. Gereksiz siber riskler almayı önlemek için Kaspersky uzmanlarının önerileri is şunlar:

#4
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Halka açık Wi-Fi ağlarına yalnızca gerekli olduğunda bağlanın: Potansiyel güvenlik açıkları nedeniyle genel Wi-Fi ağlarının yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanılması tavsiye edilir.

#5
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Ağın gerçekliğini doğrulayın: Halka açık Wi-Fi kullanırken, ağın meşruiyetini tesis personeli ile teyit etmek, kişisel bilgileri ele geçirebilecek aldatıcı ağlara bağlantıları önlemeye yardımcı olabilir.

#6
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Halka açık Wi-Fi ağının giriş sayfasına dikkat edin: Sosyal ağlar gibi harici platformlar üzerinden giriş kimlik bilgileri talep ediyorsa, bu bir tehlike uyarı işaretidir. Bu tür talepler, kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan bir kimlik avı girişimine işaret edebilir.

#7
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Halka açık Wi-Fi'de hassas işlemlerden kaçının: Halka açık Wi-Fi ağına bağlıyken oturum açma bilgileri gerektiren web sitelerine, özellikle de finansal hizmetlere erişmekten kaçınmak güvene kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu alışkanlık hassas verilerin ele geçirilmesi riskini önemli ölçüde azaltır.

#8
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

VPN ile gizliliği ve güvenliği artırın: Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken VPN kullanmak kişinin internet gizliliğini önemli ölçüde artırabilir. Modern VPN'ler verileri şifreler ve çevrimiçi etkinlikleri yetkisiz erişime karşı korur ve kullanımları internet hızını önemli ölçüde etkilemez. Bu da onları sürekli kullanım için uygun hale getirir.

#9
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Bu ipuçlarını takip etmek ve güvenilir bir VPN kullanmak, halka açık Wi-Fi ağlarında gezinme deneyiminizin gizli kalmasını sağlar. Veri şifrelemenin yanı sıra bazı kapsamlı güvenlik çözümleri, dolandırıcıların oturum açma kimlik bilgilerini çalmak için sahte ağlar oluşturulduğu ve kötü amaçlı sitelere yönlendirdiği DNS sahtekarlığı gibi çeşitli siber risklere karşı koruma sağlar.

#10
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Ayrıca VPN şifreleme, tarama geçmişini ve diğer hassas bilgileri istismar edebilecek hedefli saldırılara karşı korunmanıza yardımcı olarak açık Wi-Fi ağlarıyla ilişkili potansiyel tehlikelere karşı sağlam bir koruma ortaya koyar.

#11
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Buna ek olarak VPN'ler sadece açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak gibi belirli senaryolarda değil, sürekli olarak kullanılabilir. Bir VPN'i her zaman aktif tutmak, kullanıcı verilerinin korunmasını sağlar ve kullanılan ağdan bağımsız olarak gizliliği korur.

#12
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Dahası, yüksek kaliteli VPN hizmetleri internet hızından ödün vermez. Böylece kullanıcıların tarama veya indirme hızlarında önemli düşüşler yaşamadan tam korumanın keyfini çıkarmasına olanak tanır.

#13
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, şunları söylüyor: "Bazı insanlar VPN'leri özel durumlar için kullanılan araçlar olarak görse de, VPN'ler kullanıcıların gizliliğini artırmaya yardımcı olabilir ve günlük kullanım için bir siber güvenlik önlemi olarak kullanılabilir.

#14
Foto - Halka açık Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yolları!

Sürekli iyileştirmeler ve artan gizlilik seviyeleri sayesinde VPN, dijital alandaki risklere karşı savunmayı güçlendirirken korumalı, daha hızlı ve güvenilir şeffaf bağlantı olanağı sağlar.”

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