Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki “yuh” dedirtti

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, önceki günkü Kurultay sonucu ile ilgili ipe sapa gelmez bir paylaşım yaptı. Özgür Özel'e başarı dileyen Kırmızıgül, sanki Kemal Kılıçdaroğlu görevini erken bıraksa CHP’den ülkeye bir fayda gelecekmiş gibi, "İyi bir insan olan Kılıçdaroğlu, gençlerin önünü açmak için keşke 3-5 seçim önce ülkeyi düşünüp çekilseydi" ifadelerini kullandı.