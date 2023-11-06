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Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki "yuh" dedirtti

2023-11-06 14:09:25
Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki “yuh” dedirtti

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, önceki günkü Kurultay sonucu ile ilgili ipe sapa gelmez bir paylaşım yaptı. Özgür Özel'e başarı dileyen Kırmızıgül, sanki Kemal Kılıçdaroğlu görevini erken bıraksa CHP’den ülkeye bir fayda gelecekmiş gibi, "İyi bir insan olan Kılıçdaroğlu, gençlerin önünü açmak için keşke 3-5 seçim önce ülkeyi düşünüp çekilseydi" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki "yuh" dedirtti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçimi Özgür Özel kazanarak CHP’nin 8'nci genel başkanı oldu. Bin 366 delegesi bulunan CHP Genel Kurulu'ndaki ilk tur oylamada Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

#2
Foto - Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki "yuh" dedirtti

Mahsun Kırmızıgül konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kırmızıgül, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Ünlü şarkıcı ayrıca paylaşımında Kılıçdaroğlu'na da yer verdi. Kırmızıgül’ün mesajı şöyle:

#3
Foto - Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki "yuh" dedirtti

"Maalesef siyasetçiler koltuktan kalkmasını bilmiyorlar. Hırslarına, egolarına ve nefslerine yenik düşüyorlar. İyi bir insan olan Kılıçdaroğlu, gençlerin önünü açmak için keşke 3-5 seçim önce ülkeyi düşünüp çekilseydi. Ama bırakmadı. Özgür Özel”e başarılar dilerim."

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