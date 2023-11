Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

Önemli not: soğan suyu maskelerini uygulamadan önce mutlaka saçınızın küçük bir bölgesinde kendinize alerji testi uygulayın. Soğan suyu saçınıza güzel bakırsı bir ton verebilir. Eğer saçınızın kendi rengini korumak isterseniz, soğan suyunu 1-2 çay kaşığı hardal yağıyla karıştırın. Bu işlem soğan suyunun saç renginizi değiştirmesini engelleyecektir. Ballı Soğanlı Karışım ¼ bardak soğan suyunu 1 çay kaşığı balla karıştırın. Daha sonra saç derinize her gün 15 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. Alternatif olarak bu karışımı her gün yiyerek tüketmeniz de işe yarayacaktır. Soğan suyunu her gün saç derinize direkt olarak uygulayın ve en az 30 dakika saçınızda beklettikten sonra durulayın. Sarımsak-Soğan Maskesi Sarımsağı ezin ve suyunu çıkarın. Daha sonra soğan suyuna ekleyerek karıştırın. Saç derinizde en az 30 dakika bekletip durulayın. Sonuç olarak, bu yöntemler doğal yöntemler oldukları için, etkili bir sonuç almak isterseniz en az 2 ay boyunca ısrarla uygulamanız gerekmektedir. Saçlarınızın daha hızlı uzaması için soğan suyuyla birlikte avokado yağı, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağıyla hazırladığınız bir saç bakım yağını haftada 1 kez saçlarınıza uygulayabilirsiniz.