2023-11-19 19:01:50 Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay
Soğan mutfağımıza kullandığımız en temel malzemelerden biri. Ancak harici olarak uygulandığında da sayısız faydası olduğu biliniyor. Harici olarak kullanılan en önemli alanlardan birisi de şüphesiz saç bakımı. Yapılan araştırmalar sonucunda saçlarına soğan suyu uygulayan saç kıran hastalarından t’ünde 4 hafta sonra, ?’ünde ise 6 hafta sonra yeni saç çıkma sürecinin başladığı gözlemlendi. Siz de saç dökülmesi vakası yaşamıyorsanız bile, soğan suyu maskelerini kullanarak daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Soğan Kabuğunu Değerlendireceğiniz 7 İlginç Alan