  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
7
Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

2023-11-19 19:01:50
Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

Soğan mutfağımıza kullandığımız en temel malzemelerden biri. Ancak harici olarak uygulandığında da sayısız faydası olduğu biliniyor. Harici olarak kullanılan en önemli alanlardan birisi de şüphesiz saç bakımı. Yapılan araştırmalar sonucunda saçlarına soğan suyu uygulayan saç kıran hastalarından t’ünde 4 hafta sonra, ?’ünde ise 6 hafta sonra yeni saç çıkma sürecinin başladığı gözlemlendi. Siz de saç dökülmesi vakası yaşamıyorsanız bile, soğan suyu maskelerini kullanarak daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Soğan Kabuğunu Değerlendireceğiniz 7 İlginç Alan

#1
Foto - Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

Saç Gelişiminde Soğanın Faydaları • Kan dolaşımını arttırarak saç gelişimini arttırır. • Saçların erken beyazlamasını önler. • İçeriğindeki sülfür sayesinde incelen saçlara karşı etkili bir bakım uygular. • Düzenli uygulandığında saçlara hacim verir. • Kalıtsal kellikte etkili bir tedavi uygular.

#2
Foto - Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

• Hem erkek tipi, hem de kadınlara görülen saç dökülmelerinde en etkili doğal yöntem olarak bilinir. • Kepek problemlerini kontrol altına alır. • Saç derisindeki mantar ve egzama gibi problemlere karşı antibakteriyel olarak etkilidir.

#3
Foto - Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

Soğan Suyu Nasıl Hazırlanır? Blender Kullanarak: Soğanları soyun ve 4 parçaya bölün. Blenderda iyice karıştırın. İnce bir süzgeçten geçirerek suyunu süzün. Rendeyle: Soğanı ikiye bölün. Bir tabağa iki parçayı rendeleyin. Daha sonra rendelenmiş parçaları bir kaşığın tersiyle süzgece bastırarak suyunu çıkartın.

#4
Foto - Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

Bez Yardımıyla: Soğanın dış kabuklarını alın ve blenderdan geçirin. Sonra bunları ince bir pamuk bezden geçirerek direkt olarak saçınıza veya bir kaseye süzün.Besinlerle Güçlü ve Parlak Saçlara Sahip Olabilirsiniz

#5
Foto - Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

Evde Hazırlayabileceğiniz Soğan Suyu Maskeleri İstenilen sonuçları elde edebilmek için hazırladığınız maskeyi saç derinizde en az 30 dakika bekletmelisiniz. Eğer maskenin kokusu sizi çok rahatsız ediyorsa, içeriğinde gülsuyu bulunan hafif bir şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. En iyi sonuçları için bu maskeleri haftada en az 3 kez uygulamalısınız.

#6
Foto - Güzel ve sağlıklı saçlar için soğan suyu: Saç dökülmesi olanlar, nasıl kurtulurum diyenler... İşte bu kadar kolay

Önemli not: soğan suyu maskelerini uygulamadan önce mutlaka saçınızın küçük bir bölgesinde kendinize alerji testi uygulayın. Soğan suyu saçınıza güzel bakırsı bir ton verebilir. Eğer saçınızın kendi rengini korumak isterseniz, soğan suyunu 1-2 çay kaşığı hardal yağıyla karıştırın. Bu işlem soğan suyunun saç renginizi değiştirmesini engelleyecektir. Ballı Soğanlı Karışım ¼ bardak soğan suyunu 1 çay kaşığı balla karıştırın. Daha sonra saç derinize her gün 15 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. Alternatif olarak bu karışımı her gün yiyerek tüketmeniz de işe yarayacaktır. Soğan suyunu her gün saç derinize direkt olarak uygulayın ve en az 30 dakika saçınızda beklettikten sonra durulayın. Sarımsak-Soğan Maskesi Sarımsağı ezin ve suyunu çıkarın. Daha sonra soğan suyuna ekleyerek karıştırın. Saç derinizde en az 30 dakika bekletip durulayın. Sonuç olarak, bu yöntemler doğal yöntemler oldukları için, etkili bir sonuç almak isterseniz en az 2 ay boyunca ısrarla uygulamanız gerekmektedir. Saçlarınızın daha hızlı uzaması için soğan suyuyla birlikte avokado yağı, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağıyla hazırladığınız bir saç bakım yağını haftada 1 kez saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

İslam’a nefret kustuğunda neredeydiniz? Metin Uca’ya çıtını çıkaramayanlardan camide şov
Gündem

İslam’a nefret kustuğunda neredeydiniz? Metin Uca’ya çıtını çıkaramayanlardan camide şov

Hayattayken öldüğünde camiye götürülmek istenmediğini söyleyerek İslam’a nefret kusan Metin Uca'ya çıtını çıkarmayanlar, bugün Uca’nın cenaz..
Yıllardır inkar ediyorlardı! Özgür özel yedikleri haltı itiraf etti
Siyaset

Yıllardır inkar ediyorlardı! Özgür özel yedikleri haltı itiraf etti

HDP ile arka kapılar arında ittifak etmelerine rağmen her fırsatta bunu inkar eden CHP’liler, şimdi dürüstlük taslayıp ‘ittifak olacak’ herk..
Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi
Gündem

Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün boyunca ara verildiğini açıkladı.
Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması
Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda açıklamalarda bulundu! Bölgesel nükleer silah rekabetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu...
Diyarbakır'da çobana yıldırım çarptı
Yaşam

Diyarbakır'da çobana yıldırım çarptı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir çobana yıldırım çarptı.

Katil başbakandan alçak sözler! Dünyaya böyle seslendi
Gündem

Katil başbakandan alçak sözler! Dünyaya böyle seslendi

İsrail terör devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında binlerce sivilin katledilmesine yönelik tüm dünyanın ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23