Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Kaos kapıda

Trump’ın Amerikan Ulusalcılığı üzerine oynadığını iddia eden Abdullah Ağar “Amerikalılık üzerinden bir popülarite ürettiğini görüyoruz. Bu popülariteyi salgın sürecinden seçime kadar nasıl sürdürür zaman gösterecek. Amerika şuan da halen salgının içerisinde. 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. 2.2 Trilyon dolarlık bir destek paketi açıkladı. Bunun 6 Trilyona kadar çıkacağı ifade ediliyor. Bu çok önemli bir parametre olacaktır seçim sürecinde. Salgının ırkçılığın üzerindeki etkisi tahmin edilenden çok daha fazla olacaktır. Sadece bunu görmekte biraz zorlanacağız” dedi. (Yeniçağ)