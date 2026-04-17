Gündeme oturacak sır ortaya çıktı... Taş gibi yoğurt mayalamak için mayaya gerek yokmuş!

Eskiden ne market yoğurdu vardı ne de hazır mayalar... Anadolu'nun kadim kültürü Yörüklerin, yoğurdu yoğurtla değil; kır çiçekleri ve Nisan yağmurlarıyla mayaladığı o asırlık yöntem yeniden gün yüzüne çıktı. Deneyenlerin "taş gibi kıvamlı ve yoğun aromalı" olarak tanımladığı bu doğal mucizenin sırrı ise doğanın kendi şifresinde saklı.