  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Serveti Türkiye'de buldu: Kilosu 18 bin 500 TL! Bu hamleyi aktif etti: Beşiktaş'ta yeni sezonun bomba transferi Juventus'tan! Çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor Sırp golcü gelecek mi? Fenerbahçe'nin golcüsü hazır! Comolli müjdeyi verdi Okan Buruk ‘hainler var’ demişti! Galatasaray'da flaş ayrılık Fahiş bilet fiyatı tartışması! FIFA ile ABD karşı karşıya En çok milyarder sahip şehirler! İstanbul'daki milyarder sayısı şaşırttı! Tarih bile verdiler: Beşiktaş bitti demeden bitmez! Jörgensen hala listede Arda Güler artık dokunulmaz! Kim gelirse gelsin kalacak: Hesabı verebilecek mi? Beşiktaş devreye almak için gün sayıyor artık... Müthiş transfer olacak...
Kadın - Aile
17
Yeniakit Publisher
Gündeme oturacak sır ortaya çıktı... Taş gibi yoğurt mayalamak için mayaya gerek yokmuş!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Taş gibi yoğurt mayalamak için mayaya gerek yokmuş ayrıntısı mutfağımızda yeni bir çığır açacak.

Taş gibi yoğurt mayalamak için mayaya gerek yokmuş ayrıntısı mutfağımızda yeni bir çığır açacak.

#1
Eskiden ne market yoğurdu vardı ne de hazır mayalar... Anadolu'nun kadim kültürü Yörüklerin, yoğurdu yoğurtla değil; kır çiçekleri ve Nisan yağmurlarıyla mayaladığı o asırlık yöntem yeniden gün yüzüne çıktı. Deneyenlerin "taş gibi kıvamlı ve yoğun aromalı" olarak tanımladığı bu doğal mucizenin sırrı ise doğanın kendi şifresinde saklı.

#2
Market raflarının ve yapay içeriklerin henüz mutfaklara girmediği o kadim günlerde Yörükler; doğanın sesine kulak verir, yoğurdun mayasını bir papatyanın kalbinden ya da yaprağın ucundaki Nisan yağmurundan sağardı. Bugün yeniden hatırlanan bu asırlık miras, sadece bir tarif değil; doğanın kendi şifresiyle sütü sabra ve lezzete dönüştürdüğü bir mucize yolculuğu.

#3
Geleneksel mutfak kültürümüzün en gizemli sayfalarından biri olan "ilk maya" hikayesi, bugünlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

#4
Modern dünyada unutulmaya yüz tutan bu yöntem; Yörüklerin yoğurt mayası bittiğinde ya da en doğal tadı aradıklarında başvurdukları bir doğa mucizesi.

#5
Kır papatyaları, gelincikler ve hatta karahindiba çiçekleri, sütün içine girdiğinde mucizevi bir dönüşüm başlatıyor.

#6
Peki, bir çiçek nasıl olur da sütü yoğurda çevirir? İşin sırrı aslında tamamen bilimsel.

#7
Doğada, özellikle çiçeklerin ve yaprakların üzerinde, "yabani laktik asit bakterileri" bulunuyor. Bu bakteriler süte geçtiğinde doğal bir fermantasyon başlatıyor.

#8
Sadece çiçekler de değil; Yörüklerin yaprakların üzerine düşen Nisan yağmuruyla, hatta sabahın ilk ışıklarıyla oluşan kırağı damlalarıyla bile yoğurt mayaladığı biliniyor.

#9
Bu yöntemle yapılan yoğurt, alışılmışın dışında bir lezzet sunuyor. Deneyenler, yoğurdun kıvamının "taş gibi" olduğunu, tadının ise gerçek köy yoğurdu aromasını taşıdığını belirtiyor.

#10
En önemli detay ise şu: Yörükler bu yöntemle "ilk mayayı" elde ettikten sonra, bir sonraki yoğurtlarını artık bu doğal mayadan bir parça alarak kuruyorlar.

#11
Yani doğanın hediyesi olan o ilk maya, nesiller boyu devam eden bir lezzet mirasına dönüşüyor.

#12
Bu nostaljik ve doğal yöntemi evinde denemek isteyenler için işte o tarif: MALZEMELER: 1 kilo süt Birkaç dal kır papatyası veya gelincik 2 adet hurma

#13
Sütü parmağınızı hafifçe yakacak (mayalama ısısında) seviyeye getirin. İçine yıkadığınız kır çiçeklerini ve hurmaları ekleyip karıştırın. Kabın üzerini sıkıca kapatarak yaklaşık 20 saat boyunca mayalanmaya bırakın.

#14
Bu büyüleyici yöntemi denerken dikkat edilmesi gereken çok kritik noktalar var. Uzmanlar ve deneyimliler şu konuda uyarıyor: Çiçek alerjisi veya polen hassasiyeti olanlar bu yöntemi kesinlikle denememeli.

#15
Ayrıca, doğadaki zehirli çiçek türlerine karşı çok dikkatli olunmalı; sadece yenilebilir ve güvenli olduğu bilinen kır çiçekleri (papatya, gelincik gibi) tercih edilmelidir. Anadolu'nun bu kadim geleneği, son günlerde dijital dünyada da büyük bir keşfe dönüştü. "lezzetinedoyumolmaz" adlı Instagram hesabında paylaşılan ve binlerce beğeni alan bu yoğurt mayalama sırrı, doğallık arayışındaki takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

#16
Sabah'a göre; Unutulmaya yüz tutan bu yöntemin detayları, hem nostalji meraklılarını hem de mutfakta farklılık arayanları heyecanlandırırken; paylaşımın altındaki yorumlar, geleneksel lezzetlerin modern dünyada hâlâ ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'den üzücü haber! 3 asker hayatını kaybetti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker hayatını kaybetti

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi. Dera ilinde savaş kalıntılarının patlaması sonucu 3 asker hayatını ka..
Etkisiz hale getiren kişi, okul saldırısını düzenleyenin son sözlerini açıkladı! Bakın ne demiş!
Yerel

Etkisiz hale getiren kişi, okul saldırısını düzenleyenin son sözlerini açıkladı! Bakın ne demiş!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına müdahale eden veli Necmettin Bekçi, saldırganın etkisiz hale getirildiği an..
Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı
Gündem

Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 sil..
19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
Yaşam

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda, muhalif olduğunu belirten 19 yaşındaki bir gencin vatan sevgisi ve devlet adamlı..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!
Dünya

'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ingılab Babayev, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23