Gündeme oturacak sır ortaya çıktı... Taş gibi yoğurt mayalamak için mayaya gerek yokmuş!
Taş gibi yoğurt mayalamak için mayaya gerek yokmuş ayrıntısı mutfağımızda yeni bir çığır açacak.
Taş gibi yoğurt mayalamak için mayaya gerek yokmuş ayrıntısı mutfağımızda yeni bir çığır açacak.
Eskiden ne market yoğurdu vardı ne de hazır mayalar... Anadolu'nun kadim kültürü Yörüklerin, yoğurdu yoğurtla değil; kır çiçekleri ve Nisan yağmurlarıyla mayaladığı o asırlık yöntem yeniden gün yüzüne çıktı. Deneyenlerin "taş gibi kıvamlı ve yoğun aromalı" olarak tanımladığı bu doğal mucizenin sırrı ise doğanın kendi şifresinde saklı.
Market raflarının ve yapay içeriklerin henüz mutfaklara girmediği o kadim günlerde Yörükler; doğanın sesine kulak verir, yoğurdun mayasını bir papatyanın kalbinden ya da yaprağın ucundaki Nisan yağmurundan sağardı. Bugün yeniden hatırlanan bu asırlık miras, sadece bir tarif değil; doğanın kendi şifresiyle sütü sabra ve lezzete dönüştürdüğü bir mucize yolculuğu.
Geleneksel mutfak kültürümüzün en gizemli sayfalarından biri olan "ilk maya" hikayesi, bugünlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Modern dünyada unutulmaya yüz tutan bu yöntem; Yörüklerin yoğurt mayası bittiğinde ya da en doğal tadı aradıklarında başvurdukları bir doğa mucizesi.
Kır papatyaları, gelincikler ve hatta karahindiba çiçekleri, sütün içine girdiğinde mucizevi bir dönüşüm başlatıyor.
Peki, bir çiçek nasıl olur da sütü yoğurda çevirir? İşin sırrı aslında tamamen bilimsel.
Doğada, özellikle çiçeklerin ve yaprakların üzerinde, "yabani laktik asit bakterileri" bulunuyor. Bu bakteriler süte geçtiğinde doğal bir fermantasyon başlatıyor.
Sadece çiçekler de değil; Yörüklerin yaprakların üzerine düşen Nisan yağmuruyla, hatta sabahın ilk ışıklarıyla oluşan kırağı damlalarıyla bile yoğurt mayaladığı biliniyor.
Bu yöntemle yapılan yoğurt, alışılmışın dışında bir lezzet sunuyor. Deneyenler, yoğurdun kıvamının "taş gibi" olduğunu, tadının ise gerçek köy yoğurdu aromasını taşıdığını belirtiyor.
En önemli detay ise şu: Yörükler bu yöntemle "ilk mayayı" elde ettikten sonra, bir sonraki yoğurtlarını artık bu doğal mayadan bir parça alarak kuruyorlar.
Yani doğanın hediyesi olan o ilk maya, nesiller boyu devam eden bir lezzet mirasına dönüşüyor.
Bu nostaljik ve doğal yöntemi evinde denemek isteyenler için işte o tarif: MALZEMELER: 1 kilo süt Birkaç dal kır papatyası veya gelincik 2 adet hurma
Sütü parmağınızı hafifçe yakacak (mayalama ısısında) seviyeye getirin. İçine yıkadığınız kır çiçeklerini ve hurmaları ekleyip karıştırın. Kabın üzerini sıkıca kapatarak yaklaşık 20 saat boyunca mayalanmaya bırakın.
Bu büyüleyici yöntemi denerken dikkat edilmesi gereken çok kritik noktalar var. Uzmanlar ve deneyimliler şu konuda uyarıyor: Çiçek alerjisi veya polen hassasiyeti olanlar bu yöntemi kesinlikle denememeli.
Ayrıca, doğadaki zehirli çiçek türlerine karşı çok dikkatli olunmalı; sadece yenilebilir ve güvenli olduğu bilinen kır çiçekleri (papatya, gelincik gibi) tercih edilmelidir. Anadolu'nun bu kadim geleneği, son günlerde dijital dünyada da büyük bir keşfe dönüştü. "lezzetinedoyumolmaz" adlı Instagram hesabında paylaşılan ve binlerce beğeni alan bu yoğurt mayalama sırrı, doğallık arayışındaki takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
Sabah'a göre; Unutulmaya yüz tutan bu yöntemin detayları, hem nostalji meraklılarını hem de mutfakta farklılık arayanları heyecanlandırırken; paylaşımın altındaki yorumlar, geleneksel lezzetlerin modern dünyada hâlâ ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23