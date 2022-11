Cuturic, böbreklerinin de yaşadığı durum nedeniyle çok çalıştığına dikkati çekerek, "Çok su içtiğim için böbreklerimin çalışması zayıflıyor. Doktorlar mevcut durumda böbreklerimin iyi olduğunu ve uzun yaşayacağımı söylüyor." dedi. Susadığında 1,5 litre yerine 1 bardak su içmesini tavsiye ettiklerini anlatan Cuturic, "Ancak o his benden çok daha güçlü. Suyu bardakla içmem yetmiyor. Gece her 2 saatte bir uyanıp su içiyorum." diye konuştu. Cuturic, hayata olumlu bakmayı tercih ettiğini belirterek, "Bunu herkese tavsiye ediyorum. Baskı oluşturmayın. Her şey beyinde çözülüyor. İnsan istese yapamayacağı şey yok. Yeter ki istesin." dedi. Yalancı diyabet, aşırı idrara çıkma, aşırı susama ve aşırı su içmeyle ortaya çıkan bir hastalık. En sık görüleni vazopressin adlı hormonun eksikliği sonucu oluşuyor.