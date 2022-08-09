Güncel altını fiyatları: Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatı! 9 Ağustos canlı altın fiyatları:

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Fed yetkililerinin faiz artırım hızının korunacağına işaret etmesi serbest piyasalarda altın fiyatlarının zirvede tutulmasını sağlamakta. Küresel gelişmeler neticesinde Dolar/TL yılın zirvesine yakın işlem görürken, anlık altın fiyatları da dolar kuruna bağlı olarak yukarı yönlü hareketini sürdürmekte. Güncel altın fiyatları sarı metale yatırım yapanlarca merak edilirken, anlık altın fiyatları özellikle de çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altını ve yarım altını fiyatları oldukça yakından takip edilmekte. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde anlık altın fiyatları, serbest piyasada ve Kapaıçarşı’da canlı altın fiyatları takibi devam ediyor. İşte 9 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları: Ziynet altın, ata altın, gremse fiyatları ile bilezik anlık, güncel, canlı fiyatları: