  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
14
Güncel altını fiyatları: Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatı! 9 Ağustos canlı altın fiyatları:

2022-08-09 09:42:15
Güncel altını fiyatları: Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatı! 9 Ağustos canlı altın fiyatları:

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Fed yetkililerinin faiz artırım hızının korunacağına işaret etmesi serbest piyasalarda altın fiyatlarının zirvede tutulmasını sağlamakta. Küresel gelişmeler neticesinde Dolar/TL yılın zirvesine yakın işlem görürken, anlık altın fiyatları da dolar kuruna bağlı olarak yukarı yönlü hareketini sürdürmekte. Güncel altın fiyatları sarı metale yatırım yapanlarca merak edilirken, anlık altın fiyatları özellikle de çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altını ve yarım altını fiyatları oldukça yakından takip edilmekte. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde anlık altın fiyatları, serbest piyasada ve Kapaıçarşı’da canlı altın fiyatları takibi devam ediyor. İşte 9 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları: Ziynet altın, ata altın, gremse fiyatları ile bilezik anlık, güncel, canlı fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.785,41 TL, 1.785,87 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.785,41 TL, 1.785,87 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.036,31 TL, 1.040,80 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.036,31 TL, 1.040,80 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.031,48 TL, 1.031,64 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.031,48 TL, 1.031,64 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.650,14 TL, 1.686,46 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.650,14 TL, 1.686,46 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.601,45 TL, 6.726,27 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.601,45 TL, 6.726,27 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.290,41 TL, 3.373,45 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.290,41 TL, 3.373,45 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.601,45 TL, 6.726,27 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.601,45 TL, 6.726,27 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.846,66 TL, 7.017,03 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.846,66 TL, 7.017,03 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 570,33 TL, 681,52 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 570,33 TL, 681,52 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 941,04 TL, 973,26 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 941,04 TL, 973,26 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.736,00 TL, 16.963,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.736,00 TL, 16.963,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,94 TL, 11,95 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,94 TL, 11,95 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,64 TL, 20,66 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,64 TL, 20,66 TL,

SİPER projesinde heyecanlandıran gelişme! Tarih belli oldu
Teknoloji

SİPER projesinde heyecanlandıran gelişme! Tarih belli oldu

Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi projesinde ilk sistemin Aralık 2022’de env..
Cemal Enginyurt’un ettiği küfürleri duysaydınız... Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü!
Siyaset

Cemal Enginyurt’un ettiği küfürleri duysaydınız... Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü!

Barış Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de aralarında olduğu gazeteci örgütlerinin, Cemal Enginyurt'un koruması ile birlikte Latif ..
Demokrat Parti'nin Cemal Enginyurt kararı!
Siyaset

Demokrat Parti'nin Cemal Enginyurt kararı!

6'lı ittifakın üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cemal Enginyurt'un vandallığına ilişkin nihayet açıklamada bulundu. DP'li ..
Mehmet Ali Çelebi, Şahan Gökbakar'ın da hedefinde!
Siyaset

Mehmet Ali Çelebi, Şahan Gökbakar'ın da hedefinde!

Komedyen Şahan Gökbakar, CHP'den ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin gerçekleri söylemesini hazmedemeyerek, hadsiz ifadeler kul..
Rusya duyurdu: Geçici olarak kapattık
Dünya

Rusya duyurdu: Geçici olarak kapattık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması kapsamına giren unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını bi..
Anlaşma sonrası Katar Emiri'nden ilk açıklama
Dünya

Anlaşma sonrası Katar Emiri'nden ilk açıklama

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ev sahipliğinde Çad Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında imzalanan Doha Barış An..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23