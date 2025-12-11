Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…
Şarkıcı Güllü, Yalova’da 6’ıncı kattaki evinin pençesinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü (Gül Tut) soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. "Kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, yakalanmadan önce kaldıkları evden valizlerle ayrılarak, deniz yolu ya da TIR dorsesiyle kaçak yollarla Gürcistan veya Fransa'ya gitme hazırlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin çelişkili ifadeleri nedeniyle dosyaya gizlilik kararı alınırken, Ulu'nun babası A.U. dahil gözaltı sayısı 5'e yükseldi.