  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

Şarkıcı Güllü, Yalova’da 6’ıncı kattaki evinin pençesinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü (Gül Tut) soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. "Kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, yakalanmadan önce kaldıkları evden valizlerle ayrılarak, deniz yolu ya da TIR dorsesiyle kaçak yollarla Gürcistan veya Fransa'ya gitme hazırlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin çelişkili ifadeleri nedeniyle dosyaya gizlilik kararı alınırken, Ulu'nun babası A.U. dahil gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

1
#1
Foto - Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

26 Eylül'de Çınarcık'taki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaki çarpıcı kaçış planları ortaya çıktı.

#2
Foto - Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül’de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı. O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

#3
Foto - Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

SULTAN’IN BABASI DA GÖZALTINDA Yalova’ya getirilen Gülter ve Ulu’nun emniyetteki sorgusu sürerken, 17 yaşındaki şüphelinin ise emniyete gelen ailesine teslim edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile Ulu’nun babası A.U. da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.’nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu belirtildi.

#4
Foto - Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VARDI, ADIM ADIM İZLENDİLER Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

#5
Foto - Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

‘AYRINTILI BİR ÇALIŞMANIN ESERİ’ Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, iğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttüklerini, somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştıklarını kaydederek, “Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri” dedi.

#6
Foto - Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

'HENÜZ GERÇEĞİ ANLATAN YOK' Başsavcı Öksüz, şüphelilerin sorgularında şu ana kadar bir itirafta bulunmadığını da belirtirken, TÜBİTAK’a gönderilen güvenlik kamerasındaki ses analizlerine ilişkin ise “Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok” dedi.

#7
Foto - Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

ELLERİNDEVALİZLERLE YAKALANDILAR Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu’nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun, Gürcistan ya da Fransa’ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları belirtildi. Gülter ile Ulu’nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde Türkiye’den ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!
Dünya

Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!

İran’ın güneydoğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Sünni Beluçların oluşturduğu Sistan-Belucistan bö..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Dünya

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik bir kez daha silahlı çatışmaya döndü. Tayland, Kamboçya ile sınırdaki çatışmaların dördüncü gününü ..
Eski Adalet Bakanı "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı
Dünya

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

Afrika ülkesi Nijerya “yolsuzluk" iddialarıyla çalkanıyor. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar..
Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumunun değişeceğini duyurarak toplam 47 kenti uyardı. Yurdun 42 ilinde sağanak ..
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...
Gündem

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalındaki yayında sağ görüşlü vatandaşları hedef alan sert ifadeler kullanarak sağcılığı “suç” ve “ahlaksı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23