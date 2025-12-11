Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının kaçış rotaları ortaya çıktı! Deniz yoluyla ya da TIR dorsesinde…

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül’de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı. O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.