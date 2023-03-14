Güldür Güldür'ün sinsi amacını ifşa etti! Ali Sunal bu çağrı karşısında ne yapacağını şaşıracak

“Bu deprem 11 ilde oldu. Elazığ’ı da etkiledi. Ama 2020 yılındaki deprem Elazığ için müthiş bir şans oldu. 3 bina yıkıldı, 37 can kaybı oldu. Ama arkasından TOKİ 25 bin konut yaptı. Eğer TOKİ o 25 bin konutu yapmamış olsaydı, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar yıkılmamış olsaydı, bugün bizim de daha çok can kaybımız olabilirdi. Ama TOKİ’nin yaptığı konutlarda mühendislik olarak bir başarı var. İşin planlanması, ihale süreçleri, kabulleri bir süreç var” açıklamasını milyonların huzurunda yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un bahsettiği bir önlem, tedbir ve başarı hikâyesi olan TOKİ’ye ve buna benzer konulara da değinmiş olsaydı “Ali Sunal’ın meselesi gerçekten depreme ve depremde kaybettiğimiz canlara duyarlıymış” der ve hem iktidara hem muhalefete yaptığı eleştirilerin anlamlı bir amacı olurdu. Ama görüldüğü gibi mesele deprem acısı üzerinden rant peşinde koşan muhalefete hazırlanmış bir sunumdur. Ali Sunal’ın gördüğü bu tepki de Güldür Güldür programını muhalefetin kirli muhalefeti için aparat olarak kullanmaya çalışmasıdır. Ali Sunal, elbette hükümetin eksiği ve yanlışı varsa eleştirilir. Ama muhalefetin depreme karşı karnesi de ortada… Hadi bakalım bu hafta da cesaretin varsa Güldür Güldür programında onlara da değin… Çapsız, vizyonsuz, hizmetsiz Ekrem İmamoğlu sana kızar mı yoksa?