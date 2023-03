Güldür Güldür'ün sinsi amacını ifşa etti! Ali Sunal bu çağrı karşısında ne yapacağını şaşıracak

Kemal Sunal halk nazarındaki yerini de "Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var ve ayakta kalmak için her gün TV’de görünmek zorundalar. Ama benim böyle bir şeye ihtiyacım yok çünkü ben sırtımı halka dayamışım..." şeklinde açıklamıştı. Merhum Kemal Sunal’ın siyasi görüşü neydi bilmiyorum ama “Türklüğü her baş, her omuz, her yürek kaldıramaz..!” diyecek kadar da kanını, soyunu bilen, yücelten bir sanatçıydı.