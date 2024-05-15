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Ekonomi
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İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

2024-05-15 11:38:42
İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili herkesi tedirgin edecek açıklamalarda bulundu.

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#1
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Finans analisti İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Altın ithalatında normalleşmeye gideceğiz" ve "Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak, bunun neresi vatandaşın menfaatine? Çıkar çevreleri rahatsız, kusura bakmasınlar" sözlerini değerlendirdi.

#2
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Memiş, bu açıklamalar için "Altın için yeni bir dönem mi?" sorusunu beraberinde getiriyor. Benim cevabım evet. Altın için yepyeni bir dönem bizi bekliyor! Altın için plan tıkır tıkır işliyor. Yeni dünya düzeni için artık vakit de daralıyor. Bazı şeylerin 2030’a kadar zamanı var" dedi.

#3
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

İran’da kuyumcuların protesto için kepenk indirdiklerine dikkat çeken İslam Memiş, "İran’da kısa bir önce yürürlüğe giren Kapsamlı Ticaret Kanunu’nun 18. maddesi kuyumculara sahip oldukları tüm altın stoğu ve tüm altın alım satımı yapan herkesin bilgilerini sisteme girme zorunluluğu getirildi.

#4
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Sistem, artık kontrol bende diyor. Türkiye’de altın ithalat yasağı ile beraber iç piyasada altın kıtlığı oldu. Sorunun çözülmesi için iki kamu bankası görevlendirildi. İthalat, kuyum sektörüne yasak bankalara serbest. Bizdeki sistem de artık kontrol bende diyor" dedi.

#5
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

TV100'deki yazısında Memiş, şöyle devam etti: "Önce 0,25-0,50 gram altınların üretimi yasaklanıyor, sonra altın ithalat yasağı geliyor, sonra da bir metal oluyor! Bakalım sırada ne var? Benim için olabilecek sıralamam şöyle:

#6
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Rafinerilerin ve Darphane’nin ürettiği tüm altınlar seri numaralı bir basım ile kayıt altına alınır. Bu seri numaralı altınlar kayıt altına alındığından en son sahibi kolaylıkla tespit edilebilir.

#7
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Bugüne kadar yastık altı altınlar için bir çok uygulama devreye girdi ve ekonomiye kazandırıldı. Bundan sonra daha yüksek faiz getirili teklifler sunulabilir.

#8
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Yeni yasal düzenlemeler ile kuyumculuk sektörü artık zorlaştırılabilir. Küçük mağazaların çoğu kapatmak zorunda kalabilir. İran örneği gibi.

#9
Foto - İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Yeni üretilen cihazlar ile beraber her şey kayıt altında olacağından satışlar için de hesap makinasına benzer cihazlar zorunlu hale gelebilir. Bunun gibi bir çok gelişmeyi bekliyorum. Sonuç itibariyle “fiziki altın sahibi olan son nesil olduğumuzu” anımsatmak isterim.

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Yorumlar

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