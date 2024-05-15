İslam Memiş gram altınla ilgili kötü haberi verdi

Memiş, bu açıklamalar için "Altın için yeni bir dönem mi?" sorusunu beraberinde getiriyor. Benim cevabım evet. Altın için yepyeni bir dönem bizi bekliyor! Altın için plan tıkır tıkır işliyor. Yeni dünya düzeni için artık vakit de daralıyor. Bazı şeylerin 2030’a kadar zamanı var" dedi.