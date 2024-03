Gram altın TL fiyatına gelelim. 2023 yılının son çeyreğinde, 2024'e ilişkin sık sık ifade ettim. Altın rekor kırdı cümleleri duyacaksınız diyordum. Şu anda bu manşetler var. Altın rekor kırdı. Daha yılın ilk çeyreğindeyiz. Yıl boyunca bu cümleyi duyacaksınız. Bu manşetler her ay kendini tazeleyecek. Her ayımızı arayacağımız yükseliş trendi olacak. Her ay yeni bir rekorla karşımızda duran bir gram altın. 3000 lira test edilince, yeni zirvelere bakacağız. Ama 3000-3500 lira aralığını gördükten sonra bunu anlatacağım. Sonra yeni bir trend belirleyeceğiz. Gram altın serbest piyasalarda 2401-2431 lira. Piyasalar kapalı olduğu için makas aralığı açık. Ekranlardaki 2250 lira gibi fiyatlar yok. Hayal. Altınlarımıza sahip çıkıyor, 3000 lirayı bekliyoruz. Her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Fiyata değil, miktara bakıyoruz. Satış için daha çok erken ancak altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Bu hafta altın talebi var.