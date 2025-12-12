Haber Merkezi Giriş Tarihi: Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...
Altın fiyatları, Fed’in daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendiren mesajları sonrası yedi haftanın zirvesine yakın seyrederken, gümüş ise perşembe günü gördüğü 64,31 dolarlık rekorun hemen altında işlem görüyor. Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde 4.283 dolar seviyesine kadar yükselirken, gümüş fiyatı da haftalık bazda %9.2'lik bir kazanç elde etme yolunda. Bugün gümüşün fiyatı 64 doların hemen altında seyrediyor.