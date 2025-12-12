  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

Altın fiyatları, Fed’in daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendiren mesajları sonrası yedi haftanın zirvesine yakın seyrederken, gümüş ise perşembe günü gördüğü 64,31 dolarlık rekorun hemen altında işlem görüyor. Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde 4.283 dolar seviyesine kadar yükselirken, gümüş fiyatı da haftalık bazda %9.2'lik bir kazanç elde etme yolunda. Bugün gümüşün fiyatı 64 doların hemen altında seyrediyor.

#1
Foto - Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

YILBAŞINDAN BU YANA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ Altın fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 62,5 ve gümüş yüzde 120 yükseldi. Teknik analize göre, ons altın için 4.312 ila 4.343 dolar aralığında yükseliş potansiyeli bulunuyor. Destekler ise 4260 ve 4209 dolarda.

#2
Foto - Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

GRAM ALTIN GÖZÜNÜ REKORA DİKTİK Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel olarak yükselişini sürdürürken, fiyatlar kritik eşiğe dayandı. 5.900 lira seviyesine yaklaşan gram altın bugün en yüksek 5.876 TL seviyesini test etti. Gram altın en son 17 Ekim’de 5.905 TL’yi test ederek tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı.

#3
Foto - Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

PİYASALARDA BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR Doların üçüncü haftalık düşüşüne yaklaşması, denizaşırı alıcılar için altını daha ucuz hale getiriyor. ANZ analisti Soni Kumari, "Piyasanın nokta grafiğinin yalnızca bir indirim öngörmesine rağmen, gelecek yıl için hala iki faiz indirimi fiyatladığı gerçeğinden yola çıkan yatırımcılarla altın oldukça olumlu görünüyor" dedi. Fed, bu hafta yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Yatırımcılar, açıklamayı ve Başkan Jerome Powell'ın yorumlarını beklenenden daha az sert bularak, enflasyonda soğuma ve iş gücü piyasasında yumuşamaya dair daha net işaretler görülmeden ek kolaylaştırma yapılmayacağı mesajını aldı.

#4
Foto - Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK VERİYE ÇEVRİLDİ Faiz getirmeyen altın gibi varlıklar, düşük faiz ortamlarında fayda sağlama eğiliminde. Yatırımcılar şimdi Fed'in politika yolu hakkında daha fazla ipucu için önümüzdeki haftanın tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

#5
Foto - Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

Spot gümüş fiyatı, sağlam sanayi talebi, azalan stoklar ve ABD'nin kritik mineraller listesine dahil edilmesiyle bu yıl iki katından fazla arttı. Teknik olarak, gümüş için yuvarlak dip kırılımının 75 dolar seviyesini işaret ettiği belirtiliyor.

