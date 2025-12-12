Gram altın gözünü tarihi rekora dikti! FED sonrası tuhaf hareketler...

PİYASALARDA BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR Doların üçüncü haftalık düşüşüne yaklaşması, denizaşırı alıcılar için altını daha ucuz hale getiriyor. ANZ analisti Soni Kumari, "Piyasanın nokta grafiğinin yalnızca bir indirim öngörmesine rağmen, gelecek yıl için hala iki faiz indirimi fiyatladığı gerçeğinden yola çıkan yatırımcılarla altın oldukça olumlu görünüyor" dedi. Fed, bu hafta yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Yatırımcılar, açıklamayı ve Başkan Jerome Powell'ın yorumlarını beklenenden daha az sert bularak, enflasyonda soğuma ve iş gücü piyasasında yumuşamaya dair daha net işaretler görülmeden ek kolaylaştırma yapılmayacağı mesajını aldı.