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Yaşam
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Görenler şaştı kaldı! 100 yıllık ağacın kütüğünden çıktı

2023-09-29 14:42:50
Görenler şaştı kaldı! 100 yıllık ağacın kütüğünden çıktı

Kesilen 100 yıllık ağacın kütüğünden fidan yeşerdi.

#1
Foto - Görenler şaştı kaldı! 100 yıllık ağacın kütüğünden çıktı

Samsun’da orman ekiplerinin gençleştirme çalışmasında kesilen yaklaşık 100 yıllık kayın ağacının kütüğünden bir yıl sonra tohum filizlenerek yeşerdi.

#2
Foto - Görenler şaştı kaldı! 100 yıllık ağacın kütüğünden çıktı

Samsun'da yaklaşık 100 yıllık kayın ağacının kütüğünden tohumun filizlenmesi görenleri şaşırtırken, fotoğraflarını Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medyada paylaştı.

#3
Foto - Görenler şaştı kaldı! 100 yıllık ağacın kütüğünden çıktı

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü sahasında fotoğraflanan fidana ilişkin paylaşımda, “Olmaz olur. Olmaz deme hiçbir zaman. Olmazı da olur yapacak bir güç var. Mücadele edildiği zaman” ifadelerine yer verildi.

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