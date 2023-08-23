Gören fotoğraf çektirmek istiyor! Bu araç için ev teklif ettiler

Türkiye Taşkömürü Kurumu 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden 14 adet Chevrolet Suburban marka araç ithal ederek bünyesinde kullanmaya başladı. Araçlar ilk günlerde makam aracı olarak kullanılsa da zamanla yolcu taşımacılığı ve kaçak kömür mücadele ekiplerinin hizmetinde kullanıldıktan sonra hurdaya ayrıldı. 22 yıl sonra yeniden talip oldu Şoför olarak çalıştığı TTK'dan ihale ile satın aldığı aracı 6 ay kullanan Kemal Albayrak, ısrarı üzerine bir arkadaşına satma kararı aldı. Arkadaşının vefat etmesi üzerine 22 yıl sonra çocuklarına ulaşan Kemal Albayrak, aracı geri satın aldı. Emekliliğini araçla ilgilenerek geçiren Albayrak, 28 aylık restorasyon sürecini tamamlayarak yollarla buluşturdu. Yıpranan yedek parçalarını Amerika'dan ithal etti Aracın kullanımdan kaynaklı lamba, sinyal, cam lastiği gibi yedek parçalarını Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal eden Albayrak, bir süre kapalı garajda muhafaza etti. Belli sürenin sonunda garajı kullanamayacak olması sebebiyle yol kenarına park ettiği aracına bazı kişiler tarafından zarar verildiğini gören Albayrak, sahip çıkamadığı düşüncesi ile satılık ilanı verdi.