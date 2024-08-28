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Teknoloji-Bilişim
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Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

2024-08-28 21:52:31
Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Google yapay zeka modeli Gemini 1.5 modelleri önemli yükseltmeler aldı.

#1
Foto - Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Google, üretken yapay zeka modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre Google, Gemini ailesini genişletmeye devam ediyor. Gemini 1.5 yapay zekası için birden fazla yeni model tanıtıldı. Peki yeni Gemini 1.5 araçları neler sunuyor?

#2
Foto - Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Google’dan Gemini 1.5 Flash-8B ve yeni araçlar Google birkaç ay önce çok daha hızlı Gemini 1.5 Flash modelini devreye aldı.

#3
Foto - Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Teknoloji devi, bu yapay zekanın başarısını temel alan Gemini 1.5 Flash-8B’yi tanıttı. Bu aracın çok fonksiyonlu uygulamalar ve özetleme görevleri için kullanılabileceğini ifade etti.

#4
Foto - Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Chatbot Arena aracılığıyla yapılan ilk testler, Google Gemma-2-9b ve Meta Llama-3-70b’den daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Gemini 1.5 Flash-8B’nin temel hedefi çok daha hızlı sonuç vermek olacak.

#5
Foto - Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Standart Gemini 1.5 Flash ve Gemini 1.5 Pro modelleri de önemli yükseltmeler aldı. Chatbot Arena’dan alınan geri bildirimler doğrultusunda özellikle karmaşık kodlama operasyonlarında daha iyi olacağı belirtildi. Yeni Gemini 1.5 Pro şu anda genel beceride beşinci sırada yer alıyor.

#6
Foto - Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Chatbot Arena’daki listeye göre en iyi üretken yapay zeka asistanları şu şekilde: ChatGPT-4o, Gemini-1.5-Pro-Exp-0827, Grok-2-08-13, GPT-4o-2024-05-13, Gemini-1.5-Flash-Exp-0827

#7
Foto - Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu

Geliştiriciler ve araştırmacılar yenilenmiş Gemini modellerine Google AI Studio ve Gemini API üzerinden erişebilecek. Tabii büyük operasyonlar için Vertex AI platformu üzerinden ücretli olarak sunulduğunu belirtelim.

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