2024-08-28 21:52:31 Google, ChatGPT-4 rakibi yapay zeka modelini duyurdu
Google yapay zeka modeli Gemini 1.5 modelleri önemli yükseltmeler aldı.
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Google yapay zeka modeli Gemini 1.5 modelleri önemli yükseltmeler aldı.
Google, üretken yapay zeka modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre Google, Gemini ailesini genişletmeye devam ediyor. Gemini 1.5 yapay zekası için birden fazla yeni model tanıtıldı. Peki yeni Gemini 1.5 araçları neler sunuyor?
Google’dan Gemini 1.5 Flash-8B ve yeni araçlar Google birkaç ay önce çok daha hızlı Gemini 1.5 Flash modelini devreye aldı.
Teknoloji devi, bu yapay zekanın başarısını temel alan Gemini 1.5 Flash-8B’yi tanıttı. Bu aracın çok fonksiyonlu uygulamalar ve özetleme görevleri için kullanılabileceğini ifade etti.
Chatbot Arena aracılığıyla yapılan ilk testler, Google Gemma-2-9b ve Meta Llama-3-70b’den daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Gemini 1.5 Flash-8B’nin temel hedefi çok daha hızlı sonuç vermek olacak.
Standart Gemini 1.5 Flash ve Gemini 1.5 Pro modelleri de önemli yükseltmeler aldı. Chatbot Arena’dan alınan geri bildirimler doğrultusunda özellikle karmaşık kodlama operasyonlarında daha iyi olacağı belirtildi. Yeni Gemini 1.5 Pro şu anda genel beceride beşinci sırada yer alıyor.
Chatbot Arena’daki listeye göre en iyi üretken yapay zeka asistanları şu şekilde: ChatGPT-4o, Gemini-1.5-Pro-Exp-0827, Grok-2-08-13, GPT-4o-2024-05-13, Gemini-1.5-Flash-Exp-0827
Geliştiriciler ve araştırmacılar yenilenmiş Gemini modellerine Google AI Studio ve Gemini API üzerinden erişebilecek. Tabii büyük operasyonlar için Vertex AI platformu üzerinden ücretli olarak sunulduğunu belirtelim.
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