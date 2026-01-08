Gönderilmeleri an meselesi! Fenerbahçeli iki yıldıza talip çıktı
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic için Sarı-lacivertli kulübe teklifler yağmaya başladı.
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic için Sarı-lacivertli kulübe teklifler yağmaya başladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da kadroda düşünülmeyen isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiçbir maçta forma giymedi ve takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dinamo Zagreb, eski kalecisi Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Hırvat ekibinin Dominik Livakovic için 4 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden bir diğeri ise Sebastian Szymanski. Polonyalı futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, PSV'nin Sebastian Szymanski için yaptığı 9 milyon euroluk teklifini kabul etti. Ancak Polonyalı futbolcunun, PSV'nin teklifini reddettiği belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23