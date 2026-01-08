  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Gönderilmeleri an meselesi! Fenerbahçeli iki yıldıza talip çıktı
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Gönderilmeleri an meselesi! Fenerbahçeli iki yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic için Sarı-lacivertli kulübe teklifler yağmaya başladı.

#1
Foto - Gönderilmeleri an meselesi! Fenerbahçeli iki yıldıza talip çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da kadroda düşünülmeyen isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor.

#2
Foto - Gönderilmeleri an meselesi! Fenerbahçeli iki yıldıza talip çıktı

Sarı-lacivertlilerin sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiçbir maçta forma giymedi ve takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dinamo Zagreb, eski kalecisi Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Hırvat ekibinin Dominik Livakovic için 4 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.

#3
Foto - Gönderilmeleri an meselesi! Fenerbahçeli iki yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden bir diğeri ise Sebastian Szymanski. Polonyalı futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

#4
Foto - Gönderilmeleri an meselesi! Fenerbahçeli iki yıldıza talip çıktı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, PSV'nin Sebastian Szymanski için yaptığı 9 milyon euroluk teklifini kabul etti. Ancak Polonyalı futbolcunun, PSV'nin teklifini reddettiği belirtildi.

