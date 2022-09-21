'Gezgin arıcı'yı hiç duydunuz mu? Bakın bal için neler yapıyor

Kovanlarını Kayseri'den kamyona yükleyip Konya Ovası'na götüren Erdoğan, burada arıları için ayçiçeği tarlalarının civarında konuşlandı. Konya'da ortalama 25 gün kaldıklarını aktaran Erdoğan, "Arıların tozlaşma yapması doğanın da dengesini sağlıyor. Tarıma da faydası var. Ayçiçeği tarlalarının sahipleriyle anlaşıyoruz. Tarıma katkı sağlayarak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bir kovan arı, ortalama 1 dönüm ayçiçeğini döller." dedi. Erdoğan, arıcılıkla ekolojik dengeyi de koruduklarına dikkati çekerek, "Arıcılık demek dünyanın dengesini de korumak demek. Bizim sayemizde arılar hem tarlanın döllemesini yapıyor hem de biz geçimimizi sağlıyoruz. Kısmette ne çıkarsa balımız çıkıyor. Milli servete katkı sağlıyoruz. Ekmek paramızı da kazanıyoruz." ifadelerini kullandı. Abdullah Erdoğan, kovanlarını Konya'dan bu sezon son durağı olan Aydın'ın Söke ilçesindeki Tuzburgazı Mahallesi'ne taşıdı. Mahallenin dağlık bölgesine kovanlarını bırakan Erdoğan, burada yaklaşık bir ay kaldı. Çam balı için bölgeye geldiğini belirten Erdoğan, olumsuz hava şartları nedeniyle Aydın çevresinde istedikleri verimi alamadıklarını dile getirdi. Erdoğan, arıcılıkta şartların zorluğuna işaret ederek, "Bir dağın başındasın. Hayat şartları zor ama geçiyor mutlaka. Yine de buna şükür, idare edip gidiyoruz. Benim 300 kovan arım var. Ortalama burada 1 ton bal çıkardı. O da ancak masrafa yeter. Konya'da da 1 ton almıştım. Yıllık ortalama 3,5-4 ton bal verimimiz oluyor." şeklinde konuştu. Okulların açılması dolayısıyla çocuklarını ve eşini Adana'ya gönderdiğini söyleyen Erdoğan, kendisinin de eylül sonunda faaliyetini tamamlayıp kovanlarıyla memlekete döneceğini kaydetti.