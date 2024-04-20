2024-04-20 12:22:27 Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu
Son dönemin popüler online market platformu Getir ile ilgili beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı.
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Son dönemin popüler online market platformu Getir ile ilgili beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı.
İngiliz medyası da Getir'in önümüzdeki hafta faaliyet gösterdiği geri kalan üç Avrupa pazarından (İngiltere, Almanya ve Hollanda) çekildiğini duyurmaya hazırlandığını öğrendi.
Duruma yakın kaynaklara göre, yaklaşık 1.500'ü Birleşik Krallık'ta olmak üzere toplamda binlerce iş riske girecek.
Premier Lig'in Tottenham Hotspur takımıyla milyonlarca sterlinlik ticari ortaklığı bulunan Getir'in İngiltere'den ayrılmayı planladığı süreç Cuma günü belirsizdi.
İçeriden kişiler, herhangi bir kararın alınmadığını eklemelerine rağmen, bunun varlıklarının satışını veya iflas prosedürünü içerebileceğini söyledi.
Getir daha önce grup veya bağlı ortaklıklarının herhangi bir türde iflas ihtimalinin olduğunu reddetmişti.
Şirketin son günlerde yeniden yapılandırma danışmanları hazırladığı anlaşılıyor; en büyük hissedarlarından biri olan Abu Dabi fonu Mubadala'ya ise AlixPartners danışmanlık yapıyor.
Getir'in İngiltere ve diğer pazarlardan çıkma planları, yalnızca ABD ve Türkiye'de faaliyet göstermesine neden olacak.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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