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Ekonomi
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Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

2024-04-20 12:22:27
Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Son dönemin popüler online market platformu Getir ile ilgili beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı.

#1
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

İngiliz medyası da Getir'in önümüzdeki hafta faaliyet gösterdiği geri kalan üç Avrupa pazarından (İngiltere, Almanya ve Hollanda) çekildiğini duyurmaya hazırlandığını öğrendi.

#2
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Duruma yakın kaynaklara göre, yaklaşık 1.500'ü Birleşik Krallık'ta olmak üzere toplamda binlerce iş riske girecek.

#3
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Premier Lig'in Tottenham Hotspur takımıyla milyonlarca sterlinlik ticari ortaklığı bulunan Getir'in İngiltere'den ayrılmayı planladığı süreç Cuma günü belirsizdi.

#4
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

İçeriden kişiler, herhangi bir kararın alınmadığını eklemelerine rağmen, bunun varlıklarının satışını veya iflas prosedürünü içerebileceğini söyledi.

#5
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Getir daha önce grup veya bağlı ortaklıklarının herhangi bir türde iflas ihtimalinin olduğunu reddetmişti.

#6
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Şirketin son günlerde yeniden yapılandırma danışmanları hazırladığı anlaşılıyor; en büyük hissedarlarından biri olan Abu Dabi fonu Mubadala'ya ise AlixPartners danışmanlık yapıyor.

#7
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Getir'in İngiltere ve diğer pazarlardan çıkma planları, yalnızca ABD ve Türkiye'de faaliyet göstermesine neden olacak.

#8
Foto - Getir'den çekilme kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Kaynak: Patronlar Dünyası

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