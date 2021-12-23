2021-12-23 11:15:27 ‘Gereken tüm yerlerde dillendirdik’ diyerek açıkladı! Altınla ilgili bomba tahmini yaptı… İşte nedeni
Haftanın dördüncü günü olan 23 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. Hafta başında döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 806 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor. Pazartesi günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın aynı saatlerde ani olarak geriledi.