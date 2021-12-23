‘Gereken tüm yerlerde dillendirdik’ diyerek açıkladı! Altınla ilgili bomba tahmini yaptı… İşte nedeni

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, "Altın sektörü ile ilgili bu haftaki yükseliş spekülatif hareketlerdi. Sert yükselişlerden sonra biz zaten kuyumcular olarak bir düşüş yaşanmasını bekliyorduk. Bu öngörümüzü ve düşüş beklentimizi de gereken tüm yerlerde dillendirdik. Dükkanlarımıza gelen müşterilerimize ve diğer esnaf arkadaşlarımıza herkese uyarılarımızı yaptık. Panik havasında ne yazık ki ister istemez daha fazla zarar etme riski oluşuyor. Bizim müşterilerimize ve dostlarımıza tavsiyemiz panik havasına kapılarak yanlış hareketlere yönelmemeleridir. Altın her zaman için güvenli limandır. Kağıt yanar altın yanmaz. Dolardan altına geçiş yapsınlar. Biz her zaman dolardansa altını tavsiye ediyoruz. Senelerdir de kuyumcular olarak bunun mücadelesini verdik’’ dedi.