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Ekonomi
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‘Gereken tüm yerlerde dillendirdik’ diyerek açıkladı! Altınla ilgili bomba tahmini yaptı… İşte nedeni

2021-12-23 11:15:27
‘Gereken tüm yerlerde dillendirdik’ diyerek açıkladı! Altınla ilgili bomba tahmini yaptı… İşte nedeni

Haftanın dördüncü günü olan 23 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. Hafta başında döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 806 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor. Pazartesi günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın aynı saatlerde ani olarak geriledi.

#1
Foto - GRAM ALTIN NE KADAR? Dün 1000 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 686 liraya kadar geriledi. ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.128 liradan alınıyor. 23 Aralık’ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.181 TL.

GRAM ALTIN NE KADAR? Dün 1000 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 686 liraya kadar geriledi. ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.128 liradan alınıyor. 23 Aralık’ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.181 TL.

#2
Foto - ALTIN FİYATLARI İÇİN DOLARIN PATRONU FED BELİRLEYİCİ OLACAK Altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir diğer konu Fed oldu. Dünya merkez bankalarının öncüsü olan Fed, ekonomiyi destelemek amacıyla Covid-19 döneminde durgunluk yaşanmaması için yaklaşık 20 aydır uyguladığı ultra gevşek para politikalarından dönüş için sinyali verdi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN DOLARIN PATRONU FED BELİRLEYİCİ OLACAK Altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir diğer konu Fed oldu. Dünya merkez bankalarının öncüsü olan Fed, ekonomiyi destelemek amacıyla Covid-19 döneminde durgunluk yaşanmaması için yaklaşık 20 aydır uyguladığı ultra gevşek para politikalarından dönüş için sinyali verdi.

#3
Foto - Milyonlarca vatandaş 2 gündür Kapalıçarşı, kuyumcular ve dövizcilere akın etti. Altın fiyatlarında yükseliş olacak mı? Uzmanlar tek tek açıklama yaparken gözler kuyumculara da çevrildi.

Milyonlarca vatandaş 2 gündür Kapalıçarşı, kuyumcular ve dövizcilere akın etti. Altın fiyatlarında yükseliş olacak mı? Uzmanlar tek tek açıklama yaparken gözler kuyumculara da çevrildi.

#4
Foto - Konu hakkında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan,

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, "Altın sektörü ile ilgili bu haftaki yükseliş spekülatif hareketlerdi. Sert yükselişlerden sonra biz zaten kuyumcular olarak bir düşüş yaşanmasını bekliyorduk. Bu öngörümüzü ve düşüş beklentimizi de gereken tüm yerlerde dillendirdik. Dükkanlarımıza gelen müşterilerimize ve diğer esnaf arkadaşlarımıza herkese uyarılarımızı yaptık. Panik havasında ne yazık ki ister istemez daha fazla zarar etme riski oluşuyor. Bizim müşterilerimize ve dostlarımıza tavsiyemiz panik havasına kapılarak yanlış hareketlere yönelmemeleridir. Altın her zaman için güvenli limandır. Kağıt yanar altın yanmaz. Dolardan altına geçiş yapsınlar. Biz her zaman dolardansa altını tavsiye ediyoruz. Senelerdir de kuyumcular olarak bunun mücadelesini verdik’’ dedi.

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