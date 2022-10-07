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Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

2022-10-07 14:36:45
Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

Son yıllarda yayınevlerinin de ilgi göstermeye başladığı mangalara internet siteleri üzerinden kolayca erişilebiliyor. Çoğu şiddet, erotizm içerikli mangaların en çok okunanları arasında eşcinsel içerikler de yer alıyor. Sosyal medyada Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker'le okullarda yaygınlaşan LGBT dayatmasını Aydınlık'a anlattı. Toker, özellikle salgın döneminde LGBT içeriklerin daha yaygınlaştığını söyledi.

#1
Foto - Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

İlk bakışta çizgi film benzeri karakterlerle masum bir içerikle karşı karşıya olduğunuz izlenimini veriyor. Japon çizgi romanı olan mangalarda sayfalar ilerledikçe işin boyutu değişiyor. Çoğu lise ve ortaokul içindeki ilişkileri ele alıyor. Gey bara gidenler, erkek kardeşine aşık olanlar, kız arkadaşıyla ilişkiye giren kızlar, erkeklerle aşk yaşayan prensler… Bazı internet sitelerinde +18 içerik uyarısı bir pencere olarak karşınıza geliyor. Tamam deyip ilerlediğinizde pornografik içeriklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı internet sitelerinde bu basit uyarı bile yok.

#2
Foto - Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

Mangalar konusunda popüler olan bir internet sitesinin en çok okunanlarına baktığınızda beşinci sırada “Senin Emrinde” adlı çizgi roman yer alıyor. Kapakta üç erkek birbirine yakınlaşmış halde çizili. Bu manga, 1 milyon 714 bin 628 kez tıklanmış. İçerikte lisede bütün kızların ardından koştuğu bir liseli erkeğe ilgi duyan bir başka liseli erkeğin hikayesi var. Kızların hayran olduğu yakışıklı başkarakter, erkekle ilişki yaşıyor. Platonik başlayan içerik ilerleyen bölümlerde eşcinsel pornografi ile devam ediyor. Çizgi romanlarda LGBT ilişkiler normalleştiriliyor. Hemcinsi olan sekreterine “Erkeklerden hoşlanıyorum bunu saklamak doğru gelmiyor” diyen patron birkaç sayfa ileride sekreteriyle eşcinsel ilişki yaşıyor. Bu ilişkiler hiçbir sınırlama olmaksızın resmediliyor. Çoğu manganın anime içerik sağlayan internet sitelerinde animasyonu da var.

#3
Foto - Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

Bir diğer mangada erkeklerle ilişki yaşayan prensin öyküsü ele alınıyor. Evlendirilmek istenen prens kendince başkaldırıyor, erkeklerle ilişki yaşıyor. Türler Japonca adlarına göre gruplandırılmış… Yuri türü kız kıza ilişkinin olduğu mangaları, Hentai cinsel içerikli mangaları, Shounen Ai erkek erkeğe ilişkiyi tarif ediyor.

#4
Foto - Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

Sosyal medyada Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker, son paylaşımında okullarda giderek yayılan bu tehlikeye dikkat çekti. Toker’le hem mangaları hem de LGBT dayatmasını Aydınlık'a anlattı. Bu tehdidin salgın döneminde evde geçirdiğimiz zamanla birlikte tırmandığını söyleyen Toker anne ve babalar ile öğretmenlerden kendisine gelen mesajları paylaştı: “İlkokullarda cinsel zorbalık arttı. Çocukların birbirini zorla dudağından öpmeye çalışması, özel bölgelerini birbirlerine göstermeye zorlama gibi şikayetler geliyor. Tablet, telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte uygunsuz içeriklere erişim de kolaylaştı. Çocuklar birbirine bu tür içerikleri izletiyor. Ortaokullara geldiğimizde pornografik içerikler daha da artıyor. Japonya’da 24+ içerik olarak geçen ve yetişkinlerin bile izlerken zorlanacağı hentai türü çizimleri çocuklar, ortaokulda tüketmeye başlıyor. Manga kültürü ile birlikte yayılıyor. Çocuklar kendileri hentai resimler çiziyorlar. Ortaokulda kız kıza erkek erkeğe el ele dolaşarak bunu deneyimlemeye çalışanlar görülüyor. Liseye gelince artık flörtü olmayan çocuk bir anlamda dışlanıyor. Öğretmenlerden ‘Kız erkek çift gördüğümüzde şükrediyoruz’ gibi mesajlar alıyoruz. Bu çocukların çok büyük çoğunluğu cinsel deneyim yaşamamış. Bilmeden özenti ile bu tür içeriklerden gördükleri ile normalin böyle olabileceğini düşünüyorlar. Mangalarda, normal erkek kadın ilişkisinin ötesinde hayvanla ilişki, hemcinsi ile ilişki gibi her türlü içerik var. Sonuç olarak bu noktaya çok çarpık bir cinsel eğitimle geliyorlar.” Hiçbir sınırlama olmaksızın erişim sağlanan bu alanların denetlenmesi ve kapatılması gerekiyor. Toker de bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile temas halinde.

#5
Foto - Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

Orhan Toker, “Bakanlık içerisinde çok iyi niyetli ve görevini yapanlar var. Ancak mevcut konumunu kaybetmeme kaygısı da olduğunu görüyoruz. Tabandan gelecek bir tepki bekleniyor. Oysa devletin denetim görevinin en çok olması gereken nokta çocuklar.” dedi. Manga ve anime içerikli internet sitelerinin kendi içerikleri kadar reklamları da çocuklara uygun değil. Orhan Toker, “Striptizden tutun bahis reklamına kadar çok çirkin içerikler var. Aileler, çocuğu ile aynı evin içinde neredeyse görüşmüyor. Sorunlarını sanal sohbet arkadaşlarına anlatıyor. Çocuklar, sorunlarını anne babalarına anlatabilmeli. Bizler, çocuklarımızın yaptığı hatalarda onlara telafi etmeleri için pusula görevi görmeliyiz.” dedi. Kültürel olarak yozlaştıran LGBT dayatmasının merkezi ile ilgili Toker, ABD’ye işaret etti: “Cinsel karışıklıkla ilgili pompalanan bu kültürün kaynağı ABD. Kore popunda da şarkıcıların cinsiyeti seçilemiyor. Bu bir tür pastadan pay alma. Buna pembe kapitalizm deniyor. Bir erkek, normalde erkeklere yönelik ürünleri tüketecekken siz onu kadın olarak da hissedebileceğine inandırırsanız bu sefer tüketeceği ürün sayısı artıyor. Bu araştırılmış da… Yahoo finans tarafından kendini kadın ya da erkek olarak kabul etmeyen kişilerin (quir) kadın ya da erkek olarak kabul edenlere göre 7 kat daha fazla para harcadığı gösterilmiş.’ “Çocuklar kadın erkek ayrımına 4-5 yaşlarında varmaya başlıyor. Anaokulunda, ortaokulda ya da lisede her yaşa uygun cinsel eğitim verilebilir. Bunun aksine biz kadın erkek vurgusundan kaçınmaya başladık. Bir Rus çocuk gelişimcisi ile bu konuda sohbet etmiştik. Dedi ki, ‘Kız çocuklara pembe, erkeklere mavi giydirilmesi cinsiyetlerinin şekillendirilmesi için çok önemlidir. Erkeklerin vurdulu kırdılı oyunlar oynaması çok doğaldır, cinsiyetlerinin gereğidir. Bunun tersi yapılıyor ve çocuklar cinsiyetlerinden uzaklaşıyor.”

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