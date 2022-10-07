Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

Orhan Toker, “Bakanlık içerisinde çok iyi niyetli ve görevini yapanlar var. Ancak mevcut konumunu kaybetmeme kaygısı da olduğunu görüyoruz. Tabandan gelecek bir tepki bekleniyor. Oysa devletin denetim görevinin en çok olması gereken nokta çocuklar.” dedi. Manga ve anime içerikli internet sitelerinin kendi içerikleri kadar reklamları da çocuklara uygun değil. Orhan Toker, “Striptizden tutun bahis reklamına kadar çok çirkin içerikler var. Aileler, çocuğu ile aynı evin içinde neredeyse görüşmüyor. Sorunlarını sanal sohbet arkadaşlarına anlatıyor. Çocuklar, sorunlarını anne babalarına anlatabilmeli. Bizler, çocuklarımızın yaptığı hatalarda onlara telafi etmeleri için pusula görevi görmeliyiz.” dedi. Kültürel olarak yozlaştıran LGBT dayatmasının merkezi ile ilgili Toker, ABD’ye işaret etti: “Cinsel karışıklıkla ilgili pompalanan bu kültürün kaynağı ABD. Kore popunda da şarkıcıların cinsiyeti seçilemiyor. Bu bir tür pastadan pay alma. Buna pembe kapitalizm deniyor. Bir erkek, normalde erkeklere yönelik ürünleri tüketecekken siz onu kadın olarak da hissedebileceğine inandırırsanız bu sefer tüketeceği ürün sayısı artıyor. Bu araştırılmış da… Yahoo finans tarafından kendini kadın ya da erkek olarak kabul etmeyen kişilerin (quir) kadın ya da erkek olarak kabul edenlere göre 7 kat daha fazla para harcadığı gösterilmiş.’ “Çocuklar kadın erkek ayrımına 4-5 yaşlarında varmaya başlıyor. Anaokulunda, ortaokulda ya da lisede her yaşa uygun cinsel eğitim verilebilir. Bunun aksine biz kadın erkek vurgusundan kaçınmaya başladık. Bir Rus çocuk gelişimcisi ile bu konuda sohbet etmiştik. Dedi ki, ‘Kız çocuklara pembe, erkeklere mavi giydirilmesi cinsiyetlerinin şekillendirilmesi için çok önemlidir. Erkeklerin vurdulu kırdılı oyunlar oynaması çok doğaldır, cinsiyetlerinin gereğidir. Bunun tersi yapılıyor ve çocuklar cinsiyetlerinden uzaklaşıyor.”