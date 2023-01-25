2023-01-25 12:04:51 Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı
Kocaeli'de robotik kodlama atölyelerinden millet kıraathanesine kadar her yaştan vatandaşa hizmet verecek Gültepe Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Buradaki kodlama atölyelerinde yarının Bill Gates ve Steve Jobs’ları çıkacak, bilgisayar programları yazacaklar. Dünyaya buradan yazılımlar gönderecekler, dünyanın kodları buradan yazılacak" dedi.