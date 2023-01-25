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Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

2023-01-25 12:04:51
Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Kocaeli'de robotik kodlama atölyelerinden millet kıraathanesine kadar her yaştan vatandaşa hizmet verecek Gültepe Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Buradaki kodlama atölyelerinde yarının Bill Gates ve Steve Jobs’ları çıkacak, bilgisayar programları yazacaklar. Dünyaya buradan yazılımlar gönderecekler, dünyanın kodları buradan yazılacak" dedi.

#1
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Gültepe Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 5 kattan oluşan kültür merkezi içinde robotik kodlama atölyeleri, gençler için özel hazırlanmış bilgisayar odası, konferans alanı, mescit, toplantı odası, dernek odası, millet kıraathanesi ve etüt sahası bulunuyor. 7'den 70'e herkes hitap edecek merkezde ilk dersi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

#2
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

"DÜNYANIN KODLARI BURADAN YAZILACAK" Gültepe Kültür Merkezi'nin özellikle gençlere çok büyük katkı sağlayacağını söyleyen Büyükakın, "Büyük ideallere ulaşabilmek için Fatih gibi nesiller yetiştirmek lazım. Bu nesiller Gültepe’den de çıkacak. Bu kentin her yerindeki, her ilçesindeki, bu ülkenin her karış toprağındaki nesillerden çıkacak. Biz bütün nesillere talibiz. Biz bu nesillerin geleceği yeniden inşa etmesine talibiz. Buradaki kodlama atölyelerinde yarının Bill Gates ve Steve Jobs’ları çıkacak, bilgisayar programları yazacaklar. Dünyaya buradan yazılımlar gönderecekler, dünyanın kodları buradan yazılacak İnşallah" dedi.

#3
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Mahalle için tarihi bir an olduğunu ifade eden Gültepeliler Federasyon Başkanı Taner Sinan Çakırer, "Sur gibi duran bu büyük bina, mahallemizin bugün hizmetine açılıyor. İçinde mahallemizin ihtiyar delikanlılarının ve gençlerimizin çok rahatlıkla oturup, sohbetini yapabileceği, misafirleri geldiklerinde ağırlayabilecekleri paranın geçmeyeceği, hizmeti parayla satın alınamayacağı millet kıraathanemiz var. Çay ve kahve için sohbetlerini istedikleri gibi yapabilecek, kitaplarını okuyabilecekler. Hemen bir üst katında, eğitim katımız robotik kodlama ve 3D yazıcılar ile donamamış, kentin en donanımlı robotik kodlama odalarından bir tanesi var. inşallah burada da bu mahallenin bayraktarlarını yetiştireceğiz ve ülkenin hizmetine sunacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

#4
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil, BBP ve Alperen Ocakları İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Gültepeliler Federasyon Başkanı Taner Sinan Çakırer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#5
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

#6
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

#7
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

#8
Foto - Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

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