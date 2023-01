Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

"DÜNYANIN KODLARI BURADAN YAZILACAK" Gültepe Kültür Merkezi'nin özellikle gençlere çok büyük katkı sağlayacağını söyleyen Büyükakın, "Büyük ideallere ulaşabilmek için Fatih gibi nesiller yetiştirmek lazım. Bu nesiller Gültepe’den de çıkacak. Bu kentin her yerindeki, her ilçesindeki, bu ülkenin her karış toprağındaki nesillerden çıkacak. Biz bütün nesillere talibiz. Biz bu nesillerin geleceği yeniden inşa etmesine talibiz. Buradaki kodlama atölyelerinde yarının Bill Gates ve Steve Jobs’ları çıkacak, bilgisayar programları yazacaklar. Dünyaya buradan yazılımlar gönderecekler, dünyanın kodları buradan yazılacak İnşallah" dedi.