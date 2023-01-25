Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Mahalle için tarihi bir an olduğunu ifade eden Gültepeliler Federasyon Başkanı Taner Sinan Çakırer, "Sur gibi duran bu büyük bina, mahallemizin bugün hizmetine açılıyor. İçinde mahallemizin ihtiyar delikanlılarının ve gençlerimizin çok rahatlıkla oturup, sohbetini yapabileceği, misafirleri geldiklerinde ağırlayabilecekleri paranın geçmeyeceği, hizmeti parayla satın alınamayacağı millet kıraathanemiz var. Çay ve kahve için sohbetlerini istedikleri gibi yapabilecek, kitaplarını okuyabilecekler. Hemen bir üst katında, eğitim katımız robotik kodlama ve 3D yazıcılar ile donamamış, kentin en donanımlı robotik kodlama odalarından bir tanesi var. inşallah burada da bu mahallenin bayraktarlarını yetiştireceğiz ve ülkenin hizmetine sunacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.