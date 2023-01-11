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Türkiye
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Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

2023-01-11 06:53:43
Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

Maltepe'de bitişik haldeki 2 gecekondu yandı.

#1
Foto - Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

Başıbüyük Mahallesi Yardımcı Çıkmazı Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki iki katlı bir başka gecekonduya da sıçradı.

#3
Foto - Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

#5
Foto - Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

Olayda her iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi.

#6
Foto - Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

Küle döndüler...

#7
Foto - Gece yarısı yandı! 2 gece kondu küle döndü

Küle döndüler...

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