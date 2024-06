Gaziantepli baklavacıdan bayram öncesi dev indirim

"Bayram öncesi her yere baklava gönderiyoruz" Bayram öncesi yoğunluğun had safhaya ulaştığını ve dünyanın pek çok noktası ile Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderdiklerini de vurgulayan Murat Bakır, "Bayram öncesi her yere baklava gönderiyoruz. Dünyada Amerika, Dubai, İsviçre Davos gibi noktalar olmak üzere her yere buradan baklava gönderiyoruz. Şehirlerarası olarak da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere 1 günde teslim şartıyla baklava gönderiyoruz" diye konuştu. İmalathanelerdeki meşakkatli yolculuktan sofralara bayram baklavası İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve sadeyağ ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar, şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen Gaziantep baklavası, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak üzere Gaziantep'ten Türkiye'nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargoyla gönderiliyor.