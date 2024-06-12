Gaziantepli baklavacıdan bayram öncesi dev indirim

Bayram öncesi işlerimiz çok yoğun. Biz de tüm halkımız baklavaya ulaşsın diye güzel bir indirim yaptık. Biz bu fiyatı bayramdan sonra da bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Fiyatlar son zamanlarda çok yükseldi ve her kesimden vatandaşın baklavaya ulaşması zorlaştı. Gastronomi kentindeyiz, gıda sektöründe yaşanan fiyat artışlarına karşı halkımızın serzenişlerinin farkındayız. Bu artışlar enflasyon kaynaklı olsa da biz ezberleri bozuyoruz ve indirim yapıyoruz. Baklavanın kalitesini daha da arttırarak her vatandaşımızın yiyebileceği bir fiyata getirdik. Zaten ürünümüz coğrafi işaretli bir ürün olduğu için belli bir kalite altında üretim yapamıyoruz" dedi. "Piyasada birinci sınıf baklava 950 TL ama biz bu fiyatı 599 TL'ye indirdik" Yaptıkları indirimin detaylarını da açıklayan Bakır, "Şuan piyasada birinci sınıf baklava 950 TL. Biz ise bu fiyatı 599 TL'ye indirdik. Bu fiyat bizim maliyetimizin altında bir bir fiyat ama bu sene fıstık rekoltesi çok görünüyor. O nedenle biz bu fiyatların daha da düşeceğini, fıstık fiyatlarının da düşeceğini düşünüyoruz. Biz de bayramdan sonra da fiyatları bu seviyede tutmak, hatta daha aşağı indirme hedefindeyiz. Bayramların olmazsa olmazı tatlıdır. Baklava da bayramların en vazgeçilmez tatlısıdır. Bu indirimlerle ilgili vatandaşlarımızdan ve özellikle sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldık. Biz bunun devamını getirmek ve vatandaşlarımızın çok lezzetli bir bayram geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.