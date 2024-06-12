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Gaziantepli baklavacı fiyatları düşürdü! “Zam yerine indirim yaptık”
Ekonomi
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Gaziantepli baklavacıdan bayram öncesi dev indirim

2024-06-12 09:27:13
Gaziantepli baklavacıdan bayram öncesi dev indirim

Kurban Bayramı'na günler kala Gaziantep'in önde gelen baklava firmalarından biri, 950 lira olan birinci kalite baklava fiyatını 599 liraya indirdi. Son günlerde ülkenin sürekli zamlarla gündeme geldiğini söyleyen firma yönetim kurulu üyesi Murat Bakır, "Bayramda her vatandaşımız baklavaya yesin diye zam yerine indirim yapma kararı aldık" dedi.

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Foto - Gaziantepli baklavacıdan bayram öncesi dev indirim

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklava üretiminde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk had safhaya çıktı. Bayrama günler kala Gaziantep'in önde gelen baklava firmaları arasında yer alan Antepsan Baklava ise vatandaşa jest yaparak baklava fiyatlarında indirim yaptı. Gaziantepli firma, 950 lira olan birinci kalite baklava fiyatını 599 liraya indirirken firma yönetim kurulu üyesi Murat Bakır, son yıllarda ülkede sürekli zamların gündeme geldiğini ancak firma olarak bunun tam tersi indirim yapma kararını aldıklarını ve indirim yapan ilk firma olduklarını söyledi. Bakır, "Bayramda her vatandaşımız baklavaya yesin diye zam yerine indirim yapma kararı aldık" dedi. "Tüm halkımız baklavaya ulaşsın diye güzel bir indirim yaptık" Bayram öncesi vatandaşları düşünerek baklava önemli bir indirim yaptıklarını söyleyen Murat Bakır, "Bayram öncesi baklavaya büyük bir indirim yaptık. Bu halkımız için yapılan bir indirim.

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Foto - Gaziantepli baklavacıdan bayram öncesi dev indirim

Bayram öncesi işlerimiz çok yoğun. Biz de tüm halkımız baklavaya ulaşsın diye güzel bir indirim yaptık. Biz bu fiyatı bayramdan sonra da bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Fiyatlar son zamanlarda çok yükseldi ve her kesimden vatandaşın baklavaya ulaşması zorlaştı. Gastronomi kentindeyiz, gıda sektöründe yaşanan fiyat artışlarına karşı halkımızın serzenişlerinin farkındayız. Bu artışlar enflasyon kaynaklı olsa da biz ezberleri bozuyoruz ve indirim yapıyoruz. Baklavanın kalitesini daha da arttırarak her vatandaşımızın yiyebileceği bir fiyata getirdik. Zaten ürünümüz coğrafi işaretli bir ürün olduğu için belli bir kalite altında üretim yapamıyoruz" dedi. "Piyasada birinci sınıf baklava 950 TL ama biz bu fiyatı 599 TL'ye indirdik" Yaptıkları indirimin detaylarını da açıklayan Bakır, "Şuan piyasada birinci sınıf baklava 950 TL. Biz ise bu fiyatı 599 TL'ye indirdik. Bu fiyat bizim maliyetimizin altında bir bir fiyat ama bu sene fıstık rekoltesi çok görünüyor. O nedenle biz bu fiyatların daha da düşeceğini, fıstık fiyatlarının da düşeceğini düşünüyoruz. Biz de bayramdan sonra da fiyatları bu seviyede tutmak, hatta daha aşağı indirme hedefindeyiz. Bayramların olmazsa olmazı tatlıdır. Baklava da bayramların en vazgeçilmez tatlısıdır. Bu indirimlerle ilgili vatandaşlarımızdan ve özellikle sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldık. Biz bunun devamını getirmek ve vatandaşlarımızın çok lezzetli bir bayram geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Gaziantepli baklavacıdan bayram öncesi dev indirim

"Bayram öncesi her yere baklava gönderiyoruz" Bayram öncesi yoğunluğun had safhaya ulaştığını ve dünyanın pek çok noktası ile Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderdiklerini de vurgulayan Murat Bakır, "Bayram öncesi her yere baklava gönderiyoruz. Dünyada Amerika, Dubai, İsviçre Davos gibi noktalar olmak üzere her yere buradan baklava gönderiyoruz. Şehirlerarası olarak da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere 1 günde teslim şartıyla baklava gönderiyoruz" diye konuştu. İmalathanelerdeki meşakkatli yolculuktan sofralara bayram baklavası İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve sadeyağ ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar, şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen Gaziantep baklavası, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak üzere Gaziantep'ten Türkiye'nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargoyla gönderiliyor.

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