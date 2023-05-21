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Spor
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Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

2023-05-21 15:12:22
Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluğa 3 puan uzaklıkta bulunuyor. Sivasspor'u sahasında deviren sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü deplasmanda yenmesi halinde sezonun şampiyonu olacak ve Fenerbahçe derbisine "şampiyon" unvanıyla çıkacak. Sezonu liderlik koltuğunda tamamlaması halinde Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak ve ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek. Başkan vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken, yıldız futbolcu için harekete geçti.

#1
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transferde gaza bastı.

#2
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Cimbom rakibini Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

#3
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Beşiktaş mağlubiyetinden sonra çıktığı 3 maçı da kazanan Aslan, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde 2022-2023 sezonunda şampiyon olacak.

#4
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Deplasmanda Başkent ekibini yenmesi halinde son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ise "şampiyon" unvanıyla çıkacak.

#5
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

49 yaşındaki çalıştırıcı bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 79 puan topladı.

#6
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Okan Buruk Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu.

#7
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Buruk, "G.Saray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyoruz. Saha içerisinde liderlik de yapıyor.

#8
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şey. O bağı kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur." dedi.

#9
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda ligde 22 maça çıkarken 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

#10
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

#11
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Transferin başındaki başkan vekili Erden Timur, yıldız ismi gözüne kestirdi ve temaslara başlama kararı aldı. İşte detaylar...

#12
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Icardi'yle anlaşılamaması durumunda G.Saray, Liverpool'dan ayrılacağı kesinleşen Roberto Firmino'yu liste başı yazdı.

#13
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Firmino'nun bonservisinin olmaması transferi cazip kılarken, bir miktar imza parasıyla transferin bitirilmesi amaçlanıyor.

#14
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Icardi'nin başarısı ise göz dolduruyor

#15
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Arjantinli golcü attığı gollerle şampiyonluk yolunda büyük bir başarının altına imza attı

#16
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

A Spor'a göre; Icardi özellikle Sivas maçında attığı gollerle yine golcülüğünü konuşturdu

#17
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Premier Lig'de 24 maçta 1.155 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu, 10 gol atarken 4 asistlik performans gösterdi.

#18
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Futbola Figueirense altyapısında başladı ve daha sonra Tombese'ye imza attı.

#19
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Premier Lig'de 24 maçta 1.155 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu, 10 gol atarken 4 asistlik performans gösterdi.

#20
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Ligde son oynanan Aston Villa maçında ise taraftarlara gözyaşları içerisinde veda etti.

#21
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Roberto Firmino, 2 Ekim 1991 tarihinde Brezilya'nın Maceio kentinde dünyaya geldi.

#22
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Brezilyalı yıldız bu sezon İngiliz ekibinde yedek kaldı ve oyuna sonradan girmesine rağmen skor katkısı yaptı.

#23
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Ocak 2011'de Hoffenheim, oyunucunun bonservisini 4 milyon Euro'ya satın aldı.

#24
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Burada başarılı bir 4.5 yıl geçiren Brezilyalı oyuncu, 2015 yazında Liverpool'a 41 milyon Euro'ya transfer oldu.

#25
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

8 yıldız İngiliz ekibinde forma giyen yıldız santrfor, sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyecek ve takımdan ayrılacak.

#26
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro

#27
Foto - Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...

Firmino, Liverpool taraftarları tarafından çok seviliyordu

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