2023-05-21 15:12:22 Galatasaray'dan süper hamle... Bunları duyanlar şaşırıyor! Yılın transfer bombası patlıyor...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluğa 3 puan uzaklıkta bulunuyor. Sivasspor'u sahasında deviren sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü deplasmanda yenmesi halinde sezonun şampiyonu olacak ve Fenerbahçe derbisine "şampiyon" unvanıyla çıkacak. Sezonu liderlik koltuğunda tamamlaması halinde Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak ve ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek. Başkan vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken, yıldız futbolcu için harekete geçti.