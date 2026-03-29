  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil devinden geri vites! ‘Pişmanız geri dönüyoruz' Polis ve bekçiler için yeni dönem: Daha fazla yetkileri olacak! İran çetin ceviz çıktı! ABD’nin casus uçağı paramparça İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli! 42 uçak, çevre havalimanlarına yönlendirildi
Spor
4
Yeniakit Publisher
Galatasaray'a Tunuslu forvet arkası: Louey Ben Farhat
Emrah Savcı

Galatasaray'a Tunuslu forvet arkası: Louey Ben Farhat

Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe forması giyen Louey Ben Farhat'ın Galatasaray'ın gündeminde bulunduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Tunuslu forvet arkası, birçok kulübün de radarında...

#1
Galatasaray'dan çok ilginç bir transfer hamlesi gelebilir. Sarı-Kırmızılılar'ın, Karlsruhe'de oynayan Louey Ben Farhat'ı izlediği öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun peşinde şu takımlar da bulunuyor:

#2
Tunuslu oyuncu bu sezon Bundesliga 2'de 13 maça çıktı. Sahada 945 dakika kaldı. 5 gol ve 2 asist üretti. Bu süreçte ayak tarak kemiğinden sakatlık geçirdi. Sakatlık sonrasında ise sahalara fırtına gibi döndü. Louey Ben Farhat'ın, kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

#3
Alman kulübü, genç yetenek için en az 15 milyon euro talep ediyor. Bu parayı masaya koyan kulüplerle masaya oturulacak. Galatasaray'ın elini çabuk tutarak rakiplerin önüne geçmek istediği öğrenildi. 1.75 boyundaki futbolcu, forvet arkası dışında santrfor ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23