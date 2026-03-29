Galatasaray'a Tunuslu forvet arkası: Louey Ben Farhat
Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe forması giyen Louey Ben Farhat'ın Galatasaray'ın gündeminde bulunduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Tunuslu forvet arkası, birçok kulübün de radarında...
Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe forması giyen Louey Ben Farhat'ın Galatasaray'ın gündeminde bulunduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Tunuslu forvet arkası, birçok kulübün de radarında...
Galatasaray'dan çok ilginç bir transfer hamlesi gelebilir. Sarı-Kırmızılılar'ın, Karlsruhe'de oynayan Louey Ben Farhat'ı izlediği öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun peşinde şu takımlar da bulunuyor:
Tunuslu oyuncu bu sezon Bundesliga 2'de 13 maça çıktı. Sahada 945 dakika kaldı. 5 gol ve 2 asist üretti. Bu süreçte ayak tarak kemiğinden sakatlık geçirdi. Sakatlık sonrasında ise sahalara fırtına gibi döndü. Louey Ben Farhat'ın, kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
Alman kulübü, genç yetenek için en az 15 milyon euro talep ediyor. Bu parayı masaya koyan kulüplerle masaya oturulacak. Galatasaray'ın elini çabuk tutarak rakiplerin önüne geçmek istediği öğrenildi. 1.75 boyundaki futbolcu, forvet arkası dışında santrfor ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23