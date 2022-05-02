2022-05-02 22:31:37 Fulham gol oldu yağdı
İngiltere Championship'te Luton Town'ı 7-0 yenen Fulham şampiyonluğunu resmen ilan etti.
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İngiltere Championship'te Luton Town'ı 7-0 yenen Fulham şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Siyah-beyazlılar gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.
Daha önce Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Fulham sahasında Luton Town'ı 7-0 yenerek Championship'te şampiyonluğunu ilan etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 29'da Cairney, 39'da Tete, 54'te Carvalho, 65'te Reid, 79'da Seri, 62 ve 90+2'de Mitrovic kaydetti.
Fulham bu galibiyetle puanını 90 yaptı.
Siyah-beyazlılar 45 maçta 106 gol atarken gollerin 43'ü Mitrovic'ten geldi.
Premier Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren Luton Town ise 72 puanda kaldı.
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