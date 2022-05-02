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Spor
7
Fulham gol oldu yağdı

2022-05-02 22:31:37
Fulham gol oldu yağdı

İngiltere Championship'te Luton Town'ı 7-0 yenen Fulham şampiyonluğunu resmen ilan etti.

#1
Foto - Siyah-beyazlılar gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

Siyah-beyazlılar gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

#2
Foto - Daha önce Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Fulham sahasında Luton Town'ı 7-0 yenerek Championship'te şampiyonluğunu ilan etti.

Daha önce Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Fulham sahasında Luton Town'ı 7-0 yenerek Championship'te şampiyonluğunu ilan etti.

#3
Foto - Ev sahibi ekibin gollerini 29'da Cairney, 39'da Tete, 54'te Carvalho, 65'te Reid, 79'da Seri, 62 ve 90+2'de Mitrovic kaydetti.

Ev sahibi ekibin gollerini 29'da Cairney, 39'da Tete, 54'te Carvalho, 65'te Reid, 79'da Seri, 62 ve 90+2'de Mitrovic kaydetti.

#4
Foto - Fulham bu galibiyetle puanını 90 yaptı.

Fulham bu galibiyetle puanını 90 yaptı.

#5
Foto - Siyah-beyazlılar 45 maçta 106 gol atarken gollerin 43'ü Mitrovic'ten geldi.

Siyah-beyazlılar 45 maçta 106 gol atarken gollerin 43'ü Mitrovic'ten geldi.

#6
Foto - Premier Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren Luton Town ise 72 puanda kaldı.

Premier Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren Luton Town ise 72 puanda kaldı.

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