Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Ford’un en popüler modellerinden bir tanesi olan Fiesta artık ömrünün sonuna geldi. Fiesta’nın model hayatına veda edeceği uzun zamandır konuşulurken, Ford da geçtiğimiz yıl yayınladığı bir ‘elveda’ videosu ile bu durumu doğrulamıştı. Son nesli 7 yıldır piyasada olan ve 3 yıl önce makyajlanan Ford Fiesta, önümüzdeki hafta bizlere veda edecek.