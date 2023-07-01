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Otomotiv
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Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

2023-07-01 03:04:38
Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Son nesli 7 yıldır piyasada olan ve 3 yıl önce makyajlanan Ford Fiesta artık üretilmeyecek.

#1
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Ford’un en popüler modellerinden bir tanesi olan Fiesta artık ömrünün sonuna geldi. Fiesta’nın model hayatına veda edeceği uzun zamandır konuşulurken, Ford da geçtiğimiz yıl yayınladığı bir ‘elveda’ videosu ile bu durumu doğrulamıştı. Son nesli 7 yıldır piyasada olan ve 3 yıl önce makyajlanan Ford Fiesta, önümüzdeki hafta bizlere veda edecek.

#2
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Ford Fiesta, yerini elektrikli SUV modele bırakıyor Gelen bilgilere göre son Fiesta, 7 Temmuz 2023’te montaj hattından çıkacak. Böylece 47 yıl ve sekiz nesil sonra, Fiesta dönemi sona ermiş olacak. Ford Fiesta’nın üretim bandına veda etmesi ile Almanya’daki Köln fabrikasında elektrikli Explorer modelinin üretimini hızlandıracak.

#3
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

ABD’li otomobil üreticisi, geçtiğimiz dönemde açıkladığı planlar kapsamında 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka hâline gelmek istiyor.

#4
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

2024 yılına kadar 9 farklı elektrikli otomobil piyasaya süreceğini açıklayan Ford, bu kapsamda içten yanmalı modellerine ise veda ediyor.

#5
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Daha önce S-Max ve Galaxy gibi modellerine veda eden Ford, şimdi ise aynı politikayı Fiesta için uyguluyor.

#6
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Özellikle son neslinde beklenen satış rakamlarına ulaşamayan süpermini, böylece yerini gittikçe popülerliği artan SUV sınıfına kaptırmış oldu.

#7
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Yeni elektrikli Explorer, Avrupa pazarında Ford için önemli bir rol üstlenecek.

#8
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Almanya, Köln’deki tesislerini tamamen elektrikli otomobil üretmek için ayıran Ford, bu fabrikaya 2 milyar dolarlık yatırımda bulundu.

#9
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Ford, 2030 yılına kadar Avrupa’da yalnızca elektrikli otomobil markası olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026 yılına kadar yılda 600.000 elektrikli otomobil satmayı hedefliyor.

#10
Foto - Ford’un efsanevi modeli artık üretilmeyecek

Ford Fiesta ile birlikte bir ikonik araca daha veda ediyoruz. Ford bakalım elektrikli Explorer modeli ile Fiesta’nın başarısını yakalayabilecek mi? Peki siz Ford Fiesta ve üretim bantlarına veda etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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