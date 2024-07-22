  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

 Lazer silahlarını bitirecek buluşa imza atan Türk bilim insanlarına suikast girişimi mi? Eski asker dahil 4 kişi...

Çanakkale'deki korkutan deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkat çekti

Çanakkale'deki deprem sonrası Frank Hoogerbeets'ten şok uyarı! Oradakiler dikkatli olsun

Avrupa Birliği kesin kararını verdi! 2035’te benzinli otomobiller satılmayacak mı?

Pamukkale için yürekleri ağza getiren uyarı! Acil kodlu çağrı yapıldı

Şanlıurfa'da 874 bin metrekarelik araziyi aldılar! Çılgın yatırım: 50 milyon dolarla geliyorlar

İzmir'deki facia akıllara geldi! Az daha elektrik akımına kapılacaklardı

Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Evinde muhabbet kuşu olanlar dikkat!

Lockheed Martin'den F-16 Blok 70 için kritik karar
Teknoloji-Bilişim
7
Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

2024-07-22 21:01:28
Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

2030 yılına kadar sadece elektrikli otomobil üretimi yapacağını bildiren Ford, kararından vazgeçti.

1
#1
Foto - Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Birkaç yıl önce tüm markalar gibi sadece elektrikli otomobil açıklamaları yapan Ford, bugün bu kararın tam tersini işaret ediyor. 2030’a kadar Avrupa’da tamamen elektrikli otomobil devrine geçeceğini bildiren otomotiv devi, içten yanmalı motorlara yeniden şans verecek.

#2
Foto - Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Elektrikli otomobiller hayatımıza girdikten sonra, tüm markalar içten yanmalı araçlara sonu gelmiş projeler gibi bakmaya başladı. Hatta kısa bir süre sonra tüm markalar ardı ardına “.. tarihte tamamen elektrikli otomobil olacak.” gibi açıklamalar yapmıştı. Bunlardan birisi de Ford. 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli otomobillere geçiş yapacağını bildiren şirket, şimdi bu karardan vazgeçti.

#3
Foto - Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Son dönemde elektrikli otomobiller Amerika ve Avrupa gibi bölgelerde rağbet görmüyor. Satış rakamları neredeyse yarı yarıya düşen elektrikli otomobiller, şu anda herkesin kullanım amacına hitap etmiyor. Özellikle uzun yol yapan kullanıcılar menzil, şarj süresi ve şarj sorunları gibi nedenlerden şikayet ediyor. Bu durum içten yanmalı ve hibrit motorlara büyük ilgi oluşturuyor. Şu anda dünyanın her yerinde tamamen elektrikli motorlardansa, hibrit otomobiller daha mantıklı görülüyor. Bunun ispatı ise satış rakamları ve Ford gibi markaların açıklamaları. Şu anki piyasada 2030 yılında tamamen elektrikli otomobile geçmenin mümkün olmayacağını bildiren Ford, içten yanmalı motorların üretimine devam edecek.

#4
Foto - Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Konu ile ilgili Ford Operasyon Görevlisi şu açıklamayı yaptı:

#5
Foto - Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Müşterilerimiz her şeye tamamen dahil olmaya karar verene kadar hiçbir şeye tamamen dahil olabileceğimizi düşünmüyorum… Müşterilerin oy kullandığını ve bunun çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Sektördeki herkesin bunu zor yoldan öğrendiğini düşünüyorum…İster saf içten yanmalı motor ister elektrikli ister hibrit olsun, hepimiz agresif bir şekilde rekabet etmek için buradayız.

#6
Foto - Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Burada gördüğümüz şey, müşterilerin kullanım durumları için doğru güç aktarma organını ve aracını seçme özgürlüğüne sahip olmak istemeleri.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İptaller 4 kat arttı! Sektör durma noktasına geldi!
Ekonomi

İptaller 4 kat arttı! Sektör durma noktasına geldi!

Bütün dünyayı kilitleyen yazılım hatası en çok havacılık sektörünü vurdu. Sistem hatasının yaşandığı Cuma gününden bu yana uçuş iptallerinin..
Sıcaklığın 65 dereceye ulaştığı ilimiz hayalet şehre döndü!
Gündem

Sıcaklığın 65 dereceye ulaştığı ilimiz hayalet şehre döndü!

Antalya'da bugün sıcaklık rekoru kırıldı. Yazın en sıcak gününü yaşayan şehirde sokaklar boş kaldı.
Husilerden sonra onlar da İsrail'e karşı harekete geçti!
Dünya

Husilerden sonra onlar da İsrail'e karşı harekete geçti!

Siyonist İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki bombardımanı sürerken Yemen'de de saldırı başlatması Hizbullah'ı hareket..
Almanya'dan skandal çıkış: Türkiye'nin oraya katılması tarımımızı tehdit eder! Engelleyin girmesinler

Almanya'dan skandal çıkış: Türkiye'nin oraya katılması tarımımızı tehdit eder! Engelleyin girmesinler
Türkiye ve Yunanistan'dan büyük sürpriz
Gündem

Türkiye ve Yunanistan'dan büyük sürpriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi çalışm..
‘Oğlum bak git!’ F-35’lerle bir gece ansızın gelebilirlermiş
Gündem

‘Oğlum bak git!’ F-35’lerle bir gece ansızın gelebilirlermiş

Kendi tarihinden bihaber olan AB kucağındaki Yunanistan'ın hadsiz Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23