Ford tam elektrikli otomobilde havlu attı! Tüm planlarını değiştirdi

Son dönemde elektrikli otomobiller Amerika ve Avrupa gibi bölgelerde rağbet görmüyor. Satış rakamları neredeyse yarı yarıya düşen elektrikli otomobiller, şu anda herkesin kullanım amacına hitap etmiyor. Özellikle uzun yol yapan kullanıcılar menzil, şarj süresi ve şarj sorunları gibi nedenlerden şikayet ediyor. Bu durum içten yanmalı ve hibrit motorlara büyük ilgi oluşturuyor. Şu anda dünyanın her yerinde tamamen elektrikli motorlardansa, hibrit otomobiller daha mantıklı görülüyor. Bunun ispatı ise satış rakamları ve Ford gibi markaların açıklamaları. Şu anki piyasada 2030 yılında tamamen elektrikli otomobile geçmenin mümkün olmayacağını bildiren Ford, içten yanmalı motorların üretimine devam edecek.