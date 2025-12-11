  • İSTANBUL
Flaş gelişme! Türkiye'nin lojistik devi satılıyor

Flaş gelişme! Türkiye'nin lojistik devi satılıyor

Avrupa’nın en büyük 8 ağır nakliye şirketinden biri olan Yılnak sektördeki dev rakibini satın alıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’de lojistik sektörünün iki büyük oyuncusu Yılnak ve Mağdenli. Her ikisi de özellikle rüzgar santralleri gibi ağır tonajlı işlerde sektörünün iki büyük oyuncusu. İşte bu oyuncular arasında sektörün en önemli satın almalarından bitine imza atılıyor. Dünyanın en büyük 50 lojistik şirketi arasında yer alan Yılnak, sektörün en önemli markalarından Mağdenli Nakliyat’ı bünyesine katıyor. Anlaşma tamamlandığında Yılnak Proje ve Ağır taşıma Servisi şirketi, Ankara merkezli Mağdenli Nakliyat’ın yüzde 98’lik hissesini devralacak.

Mağdenli Nakliyat’ı almaya hazırlanan Yılnak, her yıl dünyanın en büyük ağır nakliye ve proje firmalarının ekipman parkı ve taşıma kapasitelerine araştıran uluslararası IC Transport 50 listesinde yer aldı.

Yılnak 2025 yılında resmi olarak dünyada 38 büyük ağır nakliye şirketi oldu. IC Transport 50 listesinde Yılnak, Avrupa’da ise 8’inci sırada kendine yer buldu. Ağır nakliye ve proje lojistiğiyle ön plana çıkan Yılnak, taşımacılıkta Türkiye’nin en büyüklerinden olan Alp Özler Grubu’nun bir parçası. 1986 yılında Alp Özler Yönetim Kurulu Başkanı Durgun Gece adlı girişimcinin ilk TIR’ını alarak adım attığı taşımacılık sektöründe grubun Yılnak dışında Alp Özler Filo, Alp Özler 2. El, Denge Rente Car, Akartur Motorlu Araçlar, Murhak ve Alp Özler Akademi gibi birçok şirketi barındırıyor.

Hava, demiryolu taşımacılığında da yer alan, uluslararası taşımacılık gerçekleştiren grubunun en önemli parçalarından Yılnak, endüstriyel ve yenilenebilir enerji, inşaat ve makine, petrol, doğalgaz ekipmanları taşımacılığı yapıyor.

Yılnak’ın aldığı Mağdenli ise 50 yıllık bir geçmişi var. Proje ve ağır yük lojistiğinde 25.000 MW'ı aşkın enerji santralinin taşınmasını sağlayan Mağdenli, Orta Asya’da Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Amerika'ya kadar birçok pazarda aktif olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul, İzmir ve Mersin’de şubeleri bulunan şirketin Almanya, Kazakistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak’ta aktif şirketleri bulunuyor.

