Flaş gelişme! Türkiye'nin lojistik devi satılıyor

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’de lojistik sektörünün iki büyük oyuncusu Yılnak ve Mağdenli. Her ikisi de özellikle rüzgar santralleri gibi ağır tonajlı işlerde sektörünün iki büyük oyuncusu. İşte bu oyuncular arasında sektörün en önemli satın almalarından bitine imza atılıyor. Dünyanın en büyük 50 lojistik şirketi arasında yer alan Yılnak, sektörün en önemli markalarından Mağdenli Nakliyat’ı bünyesine katıyor. Anlaşma tamamlandığında Yılnak Proje ve Ağır taşıma Servisi şirketi, Ankara merkezli Mağdenli Nakliyat’ın yüzde 98’lik hissesini devralacak.