Flaş gelişme! Türkiye'nin lojistik devi satılıyor

Yılnak 2025 yılında resmi olarak dünyada 38 büyük ağır nakliye şirketi oldu. IC Transport 50 listesinde Yılnak, Avrupa’da ise 8’inci sırada kendine yer buldu. Ağır nakliye ve proje lojistiğiyle ön plana çıkan Yılnak, taşımacılıkta Türkiye’nin en büyüklerinden olan Alp Özler Grubu’nun bir parçası. 1986 yılında Alp Özler Yönetim Kurulu Başkanı Durgun Gece adlı girişimcinin ilk TIR’ını alarak adım attığı taşımacılık sektöründe grubun Yılnak dışında Alp Özler Filo, Alp Özler 2. El, Denge Rente Car, Akartur Motorlu Araçlar, Murhak ve Alp Özler Akademi gibi birçok şirketi barındırıyor.