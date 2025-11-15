Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

Mehteran takımının açılış müzikleri ile başlayan etkinlikten elde edilecek gelir, Gazzelilere ulaştırılacak. Etkinlikte çocukların yüzlerini boyayan Nasrettin Hoca kıyafetli Muhammet Topal, " Bugün Düzce bir yürek oldu her zaman olduğu gibi. Gazzede ki kardeşlerimize yardım amacı ile birbirinden güzel sivil toplum kuruluşları işe buradayız. Günlerden beri yapılan çalışmanın bugün karşılığını görüyoruz. Bugün burası karnaval yeri gibi. Herkes burada. İnşallah yarın akşama kadar burada olacağız. Düzce’yi bir yürek halinde bekliyoruz. Düzce’den Gazzeye selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.