  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TFF Başkanı bahisçilerin hiç hoşuna gitmeyecek açıklamayı yaptı... Çok az kaldı: Bahis soruşturması ne zaman bitecek?

Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Yeni sahipleri herkesi şaşırttı denilecek: Sara giderse olacak gibi... İlgili gelişme!

Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar yandı! Şampiyonluk planını suya düşürecek hamleyi duyurdular: 'Kurtaramam' diyerek...

Erzurum’da hava bir anda değişti! Palandöken sabahına kar sürprizi

Rum Başpiskopos'tan küstah sözler! KKTC'nin 42. yıl dönümünde Türkiye'ye saldırdı! Skandal paylaşım

Bilim insanları açıkladı: Badem yaşlanmayı durduruyor! Sadece günde 60 gramı... Önemli açıklamalar

ATM'lere bu saatlerde kartını sokanlar yandı: Ne para çekin ne de yatırın
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

IHA Giriş Tarihi:
Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

Düzce’de Filistin’e destek etkinliği gerçekleştirildi. Anıtpark meydanın düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelir Gazzelilere ulaştırılacak.

#1
Foto - Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

Düzce Belediyesi Filistin’e destek vermek için il genelinde ki sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile Anıtpark mevkiinde etkinlik düzenledi.

#2
Foto - Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

Mehteran takımının açılış müzikleri ile başlayan etkinlikten elde edilecek gelir, Gazzelilere ulaştırılacak. Etkinlikte çocukların yüzlerini boyayan Nasrettin Hoca kıyafetli Muhammet Topal, " Bugün Düzce bir yürek oldu her zaman olduğu gibi. Gazzede ki kardeşlerimize yardım amacı ile birbirinden güzel sivil toplum kuruluşları işe buradayız. Günlerden beri yapılan çalışmanın bugün karşılığını görüyoruz. Bugün burası karnaval yeri gibi. Herkes burada. İnşallah yarın akşama kadar burada olacağız. Düzce’yi bir yürek halinde bekliyoruz. Düzce’den Gazzeye selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

" Düzce benim ailem oldu" Filistin’den Düzce Üniversitesi’ne gelerek öğrenim gören Merva İmra, " Filistinli öğrenciyim. Türkiye’ye okumak için geldim. Yüksek lisans yapıyorum burada. Batı Şeriadan geldim ben. Savaştan önce geldim ben Düzce’ye. Savaş başladıktan sonra 2 yıldır ailemi göremedim. Düzce gerçekten çok güzel bir şehir. Filistin’in her zaman yanında oluyorlar. Tüm Düzcelilere bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim. 2 yıldır ailemi görmüyorum ama Düzce benim ailem oldu.

#4
Foto - Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

Ben Türkiye ve Türkleri çok seviyorum. Biz biliyoruz ki Türkler her zaman Filistinlilerin yanında. Tüm Filistinliler seviyor Türkleri" şeklinde konuştu. Anıtpark meydanında 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak etkinlikte elde edilecek tüm gelirler Gazzelilere ulaştırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...
Gündem

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Ardahan’ın Göle ilçesinde 1984’te yaşanan olay, köylülerin yıllarca anlattığı bir efsaneye dönüştü. Koyun sürüsünün belirli bir noktadan geç..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
Gündem

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23