Haber Merkezi Giriş Tarihi: FED kararı altına yaramadı! İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı geldi
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50- 3,75'e aralığına çekti. Fed’in politika faizini aşağı çekmesi ve ileride sınırlı ilave indirim sinyali vermesi, uzun vadeli reel getiri beklentilerini baskılayarak altını destekledi. Peki, 11 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın alış ve satış rakamları.