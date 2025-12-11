FED kararı altına yaramadı! İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı geldi

Altın ne olur, yükselir mi düşer mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı. "Haftayı ikiye ayıracağız" diyen Memiş, alım için acele edilmemesi gerektiğini belirterek "Yılın son alım fırsatı" dediği o kritik seviyeyi açıkladı. Dolar karşısındaki varlıklarda geçici yükselişler görüldüğünü belirten Memiş, yatırımcıyı "tuzağa düşmemeleri" konusunda uyardı. Mevcut yükselişlere aldanılmaması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Şimdilik yükseliş var ama bekleyin. Euro, altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketler görülse de alım için Çarşamba sonrasını beklerdim" ifadelerini kullandı.