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Gündem
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Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

2023-03-07 12:53:39
Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

Fazıl Say, Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasından sonra attığı 'Sifonu çek' tweetini Akşener'in masaya geri dönmesiyle sildi. Say'ın sildiği tweet sosyal medyada gündem oldu. 'Altılı Masa'da cuma günü adaylık krizi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Altılı masanın son toplantısında ’anlayışa’ varıldı. Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. ", "Ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız." sözleriyle masadan kalktı.

#1
Foto - Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

FAZIL SAY: "SİFONU ÇEK. GİTSİN." Akşener'in masadan kalkışı Erdoğan karşıtı cephede adeta infiale neden oldu. Bunlardan birisi de Fazıl Say'dı. Fazıl Say, "Sifonu Çek. Gitsin." paylaşımı yaptı. AKŞENER GERİ DÖNÜNCE SİLDİ Meral Akşener, Atlı Masa'ya yeniden geri döndü ve cuma günü "Kumar Masası", "Noter Masası" nitelemesi yaptığı masanın Saadet Partisindeki toplantısında koltuğuna yeniden oturdu. Fazıl Say bunun üzerine tweetini sildi.

#2
Foto - Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

YENİ TWEET: KAZANACAĞIZ Fazıl Say, Altılı Masa toplantısı yapılırken "Yola devam. Kazanacağız. Umutları kaybetmek asla olmasın; Sükunet ve akıl kazansın. Bir daha da, hepimizi çok kızdıran, çocukça davranışlar da olmasın. Altılı masa büyümeli, tüm ülkeyi temsil etmeli Fotoğraf geçtiğimiz Mayıs ayında, babam Ahmet Say’ın cenazesinde, Kılıçdaroğlu ile..." şeklinde yeni tweet attı.

#3
Foto - Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR'A DA RETWEET Fazıl Say, ayrıca firari FETÖ'cü Can Dündar'ın Kılıçdaroğlu'yla ilgili tweetini de retweet yaptı. DİKKATLERDEN KAÇMADI Fazıl Say'ın, "Sifonu Çek. Gitsin." silmesi dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyada, "Sifon nerede Fazıl Say?" sorusu yöneltildi.

#4
Foto - Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

Gazeteci Nedim Şener de, "Birbirine hakaretler yağdıran İP’liler ve CHP’liler twitleri silmeye başladı mı? Silmeye başlamışlar. Sifonu çekmekten vazgeçmişler demek ki" paylaşımı yaptı.

#5
Foto - Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

RÜZGAR KİME DOĞRU ESERSE... Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile "kazanacağız" paylaşımı yapan Fazıl Say'ın önceki tweetleri de yeniden gündem oldu ve, "Fazıl Say rüzgar kime doğru eserse onun yanında" yorumları yapıldı.

#6
Foto - Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

#7
Foto - Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu

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