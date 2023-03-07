2023-03-07 12:53:39 Fazıl Say'ın sildiği 'Sifonu çek. Gitsin' tweeti gündem oldu
Fazıl Say, Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasından sonra attığı 'Sifonu çek' tweetini Akşener'in masaya geri dönmesiyle sildi. Say'ın sildiği tweet sosyal medyada gündem oldu. 'Altılı Masa'da cuma günü adaylık krizi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Altılı masanın son toplantısında ’anlayışa’ varıldı. Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. ", "Ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız." sözleriyle masadan kalktı.