Faydası kadar zararı da olabilir mi? Fındık alerji yapar mı? Aman dikkat!

Fındık, hem lezzeti hem de zengin besin içeriğiyle yüzyıllardır insan beslenmesinin önemli bir parçası olan değerli bir kuruyemiştir. İçeriğinde bulunan sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve güçlü antioksidanlar sayesinde kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlayan fındık, günlük yaşamda kolaylıkla tüketilebilen doğal bir enerji kaynağıdır. Düzenli tüketildiğinde hem genel sağlığı destekleyen hem de vücuda dayanıklılık kazandıran fındık, modern beslenme alışkanlıkları içinde de kendine güçlü bir yer edinmektedir.