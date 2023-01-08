2023-01-08 09:14:42 Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor
Çay ve kahve tüketimi oldukça yaygın olmasına karşın bitki çaylarının faydaları saymakla bitmiyor. Doğal olması nedeniyle özellikle kış aylarında rağbet edilen bitki çaylarının hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Öte yandan bazı çaylar metabolizmayı çalıştırarak, zayıflamaya yardımcı oluyor. Bitki çaylarının arasında bir çay var ki bu çay metabolizmayı diğer çaylara göre 4 kat fazla çalıştırıyor. Hem stres atmaya yardımcı oluyor hem de konsantrasyonu sağlıyor. İşte Matcha çayının faydaları…