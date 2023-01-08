Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

Son zamanların adından en çok söz ettiren çayı: Matcha. Çaygiller familyasından gelen Matcha çayı, kurutulmuş bitki yapraklarının öğütülmesi ile elde ediliyor. Bu süreç oldukça uzun sürüyor fakat sonrası için gerçekten beklemeye değiyor. Çünkü Matcha çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra hem zayıflatıyor, hem stres atmaya yarıyor hem de konsantrasyon sağlıyor. Öyle ki bu konuda günümüzde kahve ile bile yarışıyor.