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Sağlık
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Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

2023-01-08 09:14:42
Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

Çay ve kahve tüketimi oldukça yaygın olmasına karşın bitki çaylarının faydaları saymakla bitmiyor. Doğal olması nedeniyle özellikle kış aylarında rağbet edilen bitki çaylarının hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Öte yandan bazı çaylar metabolizmayı çalıştırarak, zayıflamaya yardımcı oluyor. Bitki çaylarının arasında bir çay var ki bu çay metabolizmayı diğer çaylara göre 4 kat fazla çalıştırıyor. Hem stres atmaya yardımcı oluyor hem de konsantrasyonu sağlıyor. İşte Matcha çayının faydaları…

#1
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

Son zamanların adından en çok söz ettiren çayı: Matcha. Çaygiller familyasından gelen Matcha çayı, kurutulmuş bitki yapraklarının öğütülmesi ile elde ediliyor. Bu süreç oldukça uzun sürüyor fakat sonrası için gerçekten beklemeye değiyor. Çünkü Matcha çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra hem zayıflatıyor, hem stres atmaya yarıyor hem de konsantrasyon sağlıyor. Öyle ki bu konuda günümüzde kahve ile bile yarışıyor.

#2
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

MATCHA ÇAYI FAYDALARI NELER? İçerisindeki bileşenler sayesinde bağışıklığı güçlendiren matcha çayı; içinde barındırdığı çinko, bakır ve demir gibi elementlerle enfeksiyona karşı mücadelede önemli bir rol oynar. Virüs riskini de azaltan matcha çayı, gribe karşı da çok etkilidir. İdeal bir detoks içeceği de olan matcha, vücuttaki toksinleri emen ve kanı temizleyen klorofil içermektedir.

#3
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

İçerdiği antioksidanlar, C vitamini ve beta-karoten sayesinde vücudu zararlı toksinlerden arındırır. Magnezyum açısından da zengin olan Matcha çayı, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir yani stresi azaltmaya yardımcı olur. Bundan dolayı stresli bir anınızda rahatlamak için matcha çayı içmeniz tavsiye edilmektedir.

#4
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

Matcha çayı ayrıca konsantrasyonu da artırır ve kahvenin aksine sizi gerginleştirmeden dinç ve uyanık tutar. Kahve molalarınızı ‘matcha molası’ olarak değiştirmeniz önerilmektedir. Matcha, vücudu tehlikeli serbest radikallerden koruyan kateşin adı verilen güçlü antioksidanlar barındırır.

#5
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

Dünyada en uzun süre yaşayan insanların olduğu bölge Okinawa’da Matcha çayının tüketilme oranı çok fazladır. Matcha’nın iltihaplarla, oksidasyonla ve yaşlanmayla savaşma özellikleri vardır. Yapılan araştırmalarla matcha çayının kolesterol üzerindeki olumlu etkisi konusunda kesin sonuçlara varılamamıştır.

#6
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

Fakat düzenli olarak matcha çayı içenlerin LDL (kötü) kolesterolü içmeyenlere oranla daha düşük ve HDL (iyi) kolesterolün ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Matcha çayı metabolizmayı diğer çaylara göre 4 kat fazla çalıştırır.

#7
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

MATCHA ÇAYI NASIL ÜRETİLİR? Matcha yeşil çay gibi camellia sinensis adı verilen bitkiden üretilir. Özel olarak yetiştirilen ve öğütülen yeşil çay tozu olan matcha, daha çok Japonya’da tüketilir. Matcha tozu, bitkinin bez örtülerin altında yetiştirilmesinin arından yapraklarının tütsülenip kurutulmasıyla elde edilir.

#8
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

MATCHA ÇAYI KİLO VERDİRİR Mİ? 1 ayda 1-2 kilo verdiren Matcha çayının tok karnına günde 2 defa tüketilmesi önerilmektedir. Kafein içerdiği için fazla tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Çay olarak tüketebileceğiniz gibi smoothie olarak da tüketebilirsiniz.

#9
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

MATCHA ÇAYI KİMLER İÇMEMELİ? Matcha çayı üzerindeki klinik çalışmalar sınırlıdır. Yeşil çay ile ilgili yapılan çalışmalardan yola çıkarak Matcha çayı fazla tüketildiğinde karaciğer ve böbrek toksisitesi kimyasal maruz kalabilir. Her ne kadar çok sayıda sağlığa faydası bulunsa da hamileler ve emziren kadınların tüketmemesi tavsiye edilmektedir. Diğer yandan demir eksikliği, gastrointestinal sistem problemi olanların ve kafeine duyarlı bireylerin içmesi tavsiye edilmez.

#10
Foto - Faydaları saymakla bitmeyen bu çaya rağbet arttı! Metabolizmayı 4 kat hızlı çalıştırıyor, stresten arındırıyor

MATCHA ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ? Matcha çayını diğer bitki çayları gibi çok sık tüketmek iyi değildir. Matcha çayı kafein içerdiğinden sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa tüketmeniz tavsiye edilir.

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