2024-09-12 20:10:26 Fanatik besicinin yaptığına bakın
Trabzonspor fanatiği besici, 500 keçi ve koyunun boynuzlarını takımının rengine boyadı.
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Trabzonspor fanatiği besici, 500 keçi ve koyunun boynuzlarını takımının rengine boyadı.
Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor fanatiği olan Ramazan Ayson (28), keçi ve koçlarının boynuzları bordo-maviye boyadı.
İlçenin yaylalarında yıllardır besicilik yapan Ayson, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle hayvanlarının boynuzunu boyadığı belirterek, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum.
Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.
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