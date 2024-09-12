  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Fanatik besicinin yaptığına bakın

2024-09-12 20:10:26
Fanatik besicinin yaptığına bakın

Trabzonspor fanatiği besici, 500 keçi ve koyunun boynuzlarını takımının rengine boyadı.

1
#1
Foto - Fanatik besicinin yaptığına bakın

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor fanatiği olan Ramazan Ayson (28), keçi ve koçlarının boynuzları bordo-maviye boyadı.

#2
Foto - Fanatik besicinin yaptığına bakın

İlçenin yaylalarında yıllardır besicilik yapan Ayson, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle hayvanlarının boynuzunu boyadığı belirterek, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum.

#3
Foto - Fanatik besicinin yaptığına bakın

Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sirius

Böyle saçmalık anca trabzonlulardan beklenir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili tutuklu sanık amca Salim Güran’ın ifadesi alınması için yeniden adliyeye getirildi. Ardından cezaevine gön..
37 kişiye idam cezası! Aralarında ABD ve Avrupa vatandaşları da var
Dünya

37 kişiye idam cezası! Aralarında ABD ve Avrupa vatandaşları da var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da ..
İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı
Gündem

İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı

Beyoğlu’nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.
Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!
Gündem

Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!

Son dakika haberi! Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Narin Güran cinayeti: Soruşturmada araları..
İmamoğlu’na hodri meydan: Beni mahkemeyi verin! Ekrem yatay geçişle diplomayı satın mı aldı?
Gündem

İmamoğlu’na hodri meydan: Beni mahkemeyi verin! Ekrem yatay geçişle diplomayı satın mı aldı?

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili yeni bir yazı yayınladı...
Kan donduran olay! Annesini öldürüp, günlerce cesediyle yaşadı
Yerel

Kan donduran olay! Annesini öldürüp, günlerce cesediyle yaşadı

İstanbul Beyoğlu'nda Ercan Yıldız isimli 22 yaşındaki genç, beraber yaşadığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay komşuların dikkatiyle ortay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23